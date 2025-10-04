Kako izgledaju i što rade djeca Sanje Doležal? Kći živi u Londonu, a ono čime se bavi sin iznenadilo je i pjevačicu

Sanju Doležal ne viđamo više često u javnosti. Prije nekoliko godina Zagreb je zamijenila vikendicom u Donjem Zvečaju na Mrežnici, te tamo provodi veći dio godine. Sanja, koja danas ima 62 godine, ljubav svog života, pokojnog supruga Nenada Šarića upoznala upravo zahvaljujući ovoj legendarnoj glazbenoj grupi. On je bio bubnjar u bendu.

Foto: Privatna arhiva

Nenad je prije 13 godina preminuo od posljedica moždanog udara u bolnici u Karlovcu. Bračni par vjenčao se 1994. godine, a u braku su dobili i dvoje djece – sina Luku i kćer Leu. Lea je od roditelja naslijedila talent za glazbu pa je trenutačno studentica jazza u Londonu, dok je Luka studirao na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu. Sanja je jednom prilikom otkrila od koga je danas 30-godišnji Luka naslijedio dar za matematiku. – Ne znam, ali znam da je imao izvrsne profesore matematike i u osnovnoj školi i u gimnaziji. Moj suprug i ja nismo baš voljeli matematiku u školi, ali kuži je moj tata iako se njome nije bavio – priznala je Sanja.

Njezina djeca u javnosti se pojavljuju rijetko, a kad su bili manji, znali su otići na evente s mamom. Svojedobno je Sanja ispričala kako je prihvatila odrastanje djece i pojasnila da su i to čari roditeljstva. – Pripremaš se za to od trenutka njihova rođenja. Nemam problema s tim da odlaze u druge zemlje. Danas je svijet zaista povezan i ništa više nije tako daleko kao nekad. Uvijek sam ih podržavala u njihovim ciljevima i snovima jer kad su oni sretni, ja sam još sretnija – kazala je Sanja Doležal ranije za časopis Story.

Podsjetimo, pjevačica i voditeljica svojim se obožavateljima često javi na društvenim mrežama te pokazuje kako putuje i što radi. Doležal se tako često javi iz svoje kuće na Mrežnici, kamo se preselila. Osim toga, Sanja je i velika putoholičarka te s pratiteljima dijeli destinacije na koje ide.

Jedna od posljednjih na kojoj je bila jest i Sjeverna Makedonija. Sanja je svoj dolazak u Skoplje prvo najavila preko Instagram priče, a zatim je i otkrila povod dolaska u glavni grad Sjeverne Makedonije. Za razliku od prijašnjih putovanja na kojima je naglasak bio na odmoru, Doležal sad spaja ugodno s korisnim. Naime, ondje je povela svoj bend i ton-majstora kako bi nastupom obilježili 55. godišnjicu kultnih Novih fosila.