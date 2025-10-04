Naša bivša manekenka borila se za život: U jednom trenutku osjetila sam najjaču moguću bol

jednom trenutku osjetila sam najjaču moguću bol bila je lice koje je osvajalo modne piste i naslovnice. U ranim dvadesetima imala je sve – karijeru na globalnoj razini, ljepotu, mladost i život koji se činio savršenim. Bila je zaštitno lice brenda Guess, živjela između Los Angelesa i Europe, stalno u avionima i na snimanjima. „Znala sam s jednog putovanja odmah ići na drugo. Nisam stajala. Živjela sam brzo i intenzivno“, prisjetila se jednom prigodom Kim. No u srpnju 2017. njezin se svijet srušio. Tijekom boravka kod prijatelja u Podgorici osjetila je iznenadnu i neizdrživu bol u glavi. „U jednom trenutku osjetila sam najjaču moguću bol koja postoji. Hodala sam kao robot prema kupaonici, nisam mogla odgovoriti na pitanje kamo idem. Samo sam mislila: Ako se sad ne ustaneš, umrijet ćeš ljudima u kući.“ Ubrzo je pala u nesvijest – i u tom trenutku počela je najteža borba njezina života.

Hitna pomoć kasnila je, pa su je prijatelji sami vozili u bolnicu. Liječnici su roditeljima jasno rekli da ne očekuju čudo. „Kazali su da bih bila mrtva da smo stigli pet minuta kasnije.“ Stavili su je u induciranu komu i upozorili njezine najbliže da se dođu oprostiti. U tom trenutku roditelji su na Korčuli uživali u ljetu, a onda je vijest stigla poput groma. „Tata mi je rekao da je tada čuo najgori vrisak u životu – bio je to mamin krik kad je saznala.“ Bez razmišljanja iznajmili su brod samo za njih dvoje, potom privatni avion iz Splita i stigli u Podgoricu. Dočekale su ih riječi liječnice: „Pozdravite se s kćeri, jedino joj Bog može pomoći.“ Majka se u suzama zaputila u jedinu katoličku crkvu u gradu. Tamo je srela časnu sestru koja joj je dala dvije krunice. „Jednu je uzela u ruke i molila se cijelu noć, a drugu je stavila meni pod jastuk. I tako sam preživjela prvu i najkritičniju noć“, priča Kim.

U komi je provela dva tjedna, svjesna svega što se oko nje događa. „To je predivno stanje, nešto najmirnije što sam osjetila.“ Nakon buđenja čekao ju je mukotrpan put – najprije oporavak na zagrebačkom Rebru, a potom i odlazak u Francusku, gdje ju je operirao jedan od najvećih svjetskih stručnjaka za malformacije mozga. Operacija je bila uspješna i označila je početak novog poglavlja u njezinu životu. Kim je iz svega izišla promijenjena. „Prije sam stalno bila u izlascima, na putovanjima, živjela sam ubrzano. Danas više cijenim mir, zdravlje i male stvari.“ Odrekla se modne scene i izgradila novi život u poslovnom svijetu. Na LinkedInu se prošle godine pohvalila zaposlenjem u ljudskim resursima jedne tvrtke i Kim. U rujnu ove godine lijepa brineta izgovorila je sudbonosno "da", svom partneru Bruni Soldi nakon dvije i pol godine veze.