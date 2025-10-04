Naši Portali
BILI SU 11 GODINA U BRAKU

Shrvana glumica Mila Elegović: Otišao je moj Cobra...moj muž, moj partner, moje sve

Zagreb: 13.6.1970. ro?ena glumica Mila Elegovi?
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
04.10.2025.
u 09:33

Ivan Balić Cobra bio je jedan od najcjenjenijih hrvatskih modnih fotografa, umjetnik čiji je objektiv zabilježio neke od najupečatljivijih trenutaka i lica na domaćoj sceni

Glumica i pjevačica Mila Elegović, podijelila je sa svojim pratiteljima na Instagramu vijest koja je rastužila čitavu javnost. Emotivnom objavom oprostila se od svog bivšeg supruga, našeg poznatog fotografa Ivana Balića Cobre, koji je preminuo 3. listopada 2025. u 83. godini života. Njezine riječi svjedoče o dubokoj i neraskidivoj vezi koja je trajala i godinama nakon njihovog razvoda. "Otišao je moj Cobra...moj muž, moj partner, moje sve.....", napisala je Mila uz fotografiju na kojoj je njezin bivši suprug. Mila Elegović i Ivan Balić Cobra bili su u braku jedanaest godina, a razveli su se 2006. Cobra je od Mile bio stariji 28 godina. Unatoč razvodu, bivši supružnici sačuvali su iznimno dobre prijateljske odnose. Njihova bliskost nije tajna; često ih se viđalo zajedno u šetnjama gradom, a povezanost se protezala i na poslovnu suradnju.

Njihov odnos funkcionirao je na temeljima dubokog međusobnog poštovanja i kontinuirane podrške. Mila je uvijek promovirala Cobrin rad, pokazujući time koliko cijeni njegov umjetnički doprinos, a u vrijeme pandemije koronavirusa i nakon potresa u Zagrebu opet je živjela s bivšim suprugom kako bi u pomogla u sanaciji štete od potresa i kako bi mu bila pri ruci. - Nisam očekivala da će mi se to u životu dogoditi, znam da je to neuobičajeno, no naš odnos nije završen. Završila mu je ta neka faza tog nekog bračnog, muško ženskog odnosa, ali on je meni iz nekog razloga potreban, a i ja njemu, pa se taj odnos nastavio. On nema djece, ja nemam djece, on mi je velika podrška, suradnik mi je, i strašno je zaslužan za moju karijeru, jako puno i mislim da se tu razvila neka vrsta mentorstva između nas. Tu sam doživjela da ljubav ako je prava - nikad ne umire, samo prelazi u drugi oblik, ona ne iščezne ako joj ljudi pristupaju s poštovanjem - rekla je tada za Gloriju

Ivan Balić Cobra bio je jedan od najcjenjenijih hrvatskih modnih fotografa, umjetnik čiji je objektiv zabilježio neke od najupečatljivijih trenutaka i lica na domaćoj sceni. Njegov odlazak veliki je gubitak za hrvatsku fotografiju i umjetnost, a posljednji ispraćaj Ivana Balića Cobre održat će se u utorak, 7. listopada 2025. godine, u 14 sati na krematoriju u Zagrebu.

FOTO Član žirija 'Supertalenta' ima propali brak iza sebe i sina koji je njegova kopija!
Zagreb: 13.6.1970. ro?ena glumica Mila Elegovi?
Ključne riječi
showbiz Mila Elegović Ivan Balić Cobra

