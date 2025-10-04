Naši Portali
NERAZDVOJNI SU

Gospodin Savršeni Šime Elez slavi rođendan i otkriva priprema li mu Maja Šuput iznenađenje

Foto: Promo
1/10
VL
Autor
Vecernji.hr
04.10.2025.
u 10:29

Danas Šime slavi 27. rođendan i kaže da planira slavlje tim povodom, ali ne onako veliko kakvo je nedavno za svoj rođendan imala Maja Šuput s kojom ga se povezuje zadnjih mjeseci

Šime Elez, široj javnosti poznat kao Gospodin Savršeni iz istoimenog showa, danas slavi 27. rođendan i otkriva kako ga planira provesti i uključuju li ti planovi i pjevačicu Maju Šuput s kojom ga se povezuje zadnjih mjeseci otkako se pojavio u spotu za njezinu pjesmu "Nisam ja za male stvari". U rujnu je Maja organizirala veliki tulum povodom svog rođendana na kojem je bio i Šime,a hoće li on ponoviti nešto slično za svoje rođendansko slavlje?

- Planiram slavlje, ali ne baš kao Majino. Mislim da će moj biti mrvicu mirniji - rekao je Šime u razgovoru za RTL. Na novinarsko pitanje planira li mu Maja Šuput neko iznenađenje i je li on tip koji voli rođendanska iznenađenja, Šime odgovara: - Kada bih ja znao za to, onda više i ne bi bilo iznenađenje. Pa svi ih volimo, nisam li pravu? Dodao je i kako mu je jedna od najljepših rođendanskih proslava bila prošlogodišnja koja se odvila na grčkom Rodosu gdje je prošle godine u ovo vrijeme snimao "Gospodina Savršenog". O tome kakve rođendanske želje ima, Splićanin kaže: Ne volim puno pričati o željama i planovima, ali imam ih. Imam i jasno zacrtane ciljeve. Na meni je da sada radim na njima i ostvarim ih, korak po korak. Živi bili pa vidjeli.

FOTO Maja Šuput pohvalila se rođendanskom tortom kakvu još niste vidjeli
1/42

Posljednjih mjeseci dosta se šuška o njegovoj romansi s Majom Šuput. Priča o njihovoj romansi počela se razvijati nakon što se Šime pojavio u Majinom spotu "Nisam ja za male stvari".  Njihova suradnja bila je iznimno uspješna, a Maja nije krila svoje oduševljenje Šiminim izgledom i karizmom. Kako je istaknula, Šime se savršeno uklopio u vizualni koncept spota, a njihova kemija bila je očigledna i pred kamerom. Unatoč visokim temperaturama tijekom snimanja, Šime je pokazao profesionalizam i izdržljivost, snimajući scene u bazenu pod žarkim suncem. Iako je bilo izazovno, oboje su prošli kroz teške uvjete bez posljedica. Maja je naglasila kako je Šimina energija i karakter ono što je posebno cijenila, ističući da je rad s njim bio pravo zadovoljstvo. Ubrzo nakon toga par je snimljen u zagrljaju na jahti.
