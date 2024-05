Smiješi nam se pobjeda na Euroviziji, s HRT-a su potvrdili da je obavljen i poziv s Arenom Zagreb

Predstavnik Hrvatske na Euroviziji Baby Lasagna na prvom je mjestu na eurovizijskim kladionicama i ima 24 posto šanse za pobjedu. Ovakav rezultat neki naš predstavnik nije imao već godinama i Marku Puršiću koji se krije iza umjetničkog imena Baby Lasagna zbilja se smiješi pobjeda na ovom prestižnom glazbenom natjecanju. Nakon druge probe za polufinalni nastup šanse za pobjedu našeg predstavnika su se povećale, a komentari na društvenim mrežama puni su podrške Marku, ali i nekih sugestija što treba popraviti kako bi mu nastup bio savršen.

"E hvalim te Bože da je prvi konačno samo da ne izda politika mada ako niste u nekim dobrim odnosima teško. Želim mu svu sreću da pobjedi. Popravite kadrove i više fokusa na Marka. Idemo Marko! Ajmoooo Umaaaaaag. Sad me počela prati trema jer sam svjestan realne mogućnosti da Hrvatska nadglasa i vrhunsku produkciju švicarskog predstavnika, i sjajnu predstavnicu Italije, i najljepši glas ovogodišnjeg Eurosonga Slimana, i vrhunski Izrael. Čini mi se da je ekipi jednostavno najviše sjeo @the_baby_lasagna_ i to treba mirno odradit do kraja. Kako sam napisao prije tri tjedna, Hrvatska će i od žirija i fanova dobiti maksimalan broj bodova. Zagreb is ready!", napisali su neki od korisnika Instagrama na službenom profilu Dore.

U komentarima su se javili brojni obožavatelji Eurovizije iz cijelog svijeta i dali su i neke savjete Baby Lasagni oko nastupa u polufinalu 7. svibnja.

"Efekti i koreografija izgledaju izvrsno, šminka i odjeća su na mjestu, a Marko nikad nije zvučao bolje – ali što je s naizgled kaotičnim kutovima kamere koji djeluju pomalo nefokusirano i teško je vidjeti što se događa? Mislim da fokus tijekom nastupa mora biti na Marku", poručio je jedan obožavatelj.

Ovih dana, kako su šanse za pobjedu Baby Lasagne rasle na eurovizijskim kladionicama, pojavile su se i glasine da je Arena Zagreb kontaktirala HRT oko dogovora za moguću organizaciju Eurovizije u Zagrebu u slučaju da Marko Puršić pobijedi u Švedskoj.

– Istina je da smo u kontaktu s Arenom Zagreb, ali ćemo ipak pričekati ishod Eurovizije i ovisno o tome ćemo nastaviti razgovore, a ovo je bio informativni razgovor – rekao nam je šef hrvatske delegacije Tomislav Štengl koji nam se javio iz Malmöa i otkrio kako u delegaciji vlada pozitivna energija i dobro raspoloženje uoči nastupa Baby Lasagne u polufinalu 7. svibnja.

