Josip osvojio visokih 37 bodova i preuzeo prvo mjesto: 'Posebno sam za cure napravio sve s ljubavlju'

Dimnjačar Josip ugostio je Mandu, Lidiju, Ines i Janu u svom domu u Daruvaru četvrti dan ovotjedne 'Večere za 5'. Za svoju večeru osvojio je 37 bodova i popeo se na prvo mjesto. Manda i Jana domaćinu su dale maksimalnih deset bodova, Ines devet, a Lidija osam.

Domaćin je pripremu započeo desertom, čokoladnim kolačem s rumom koji je nazvao 'Dimnjačarska slast'. Slijedila je priprema predjela 'Bakin gušt', namaza od sira, koji je domaćin poslužio s prepečenim kruhom, rajčicom i pršutom. Na kraju je pripremao glavno jelo 'PPP', punjena pureća prsa omotana u slanini s umakom od povrća, pireom od špinata i punjenim pečenim krumpirom.

„S ekipom sam jako zadovoljan, društvo je fenomenalno i mogao bih se s njima družiti i nakon emisije“, rekao je domaćin.

Ekipa se okupila u kombiju i zaputila domaćinu. „Evo nas Josipe, pripremi se“, najavila je Manda. „Kad smo stigli Josip mi se činio uzbuđen ali pomalo i umoran“, komentirala je Jana. Nakon prigodnog aperitiva za doček, ekipa se smjestila za stol. 'Bakin gušt' svidio se gostima, posebice Mandi: „Izgled predjela mi je bio fantastičan, ja to sve obožavam. Okus je bio odličan i pojela sam sve“, zadovoljno je komentirala, a Ines dodala: „Okus je bio savršenstvo i taman je bilo dovoljno, a ne previše.“

Glavno jelo također se svidjelo Josipovim gošćama. „Znači, izgled glavnog jela - wow“, impresionirana je bila Jana, Ines je rekla kako smatra da je ovo najkompletnije glavno jelo ovaj tjedan, a ništa manje impresionirana nije bila ni Manda: „Meni je odlično, nemam riječi, baš je fino.“

„Ja sam za cure posebno sam radio s ljubavlju i najbolje što sam mogao“, rekao je Josip. Čokoladni kolač s rumom ipak je nešto slabije prošao - gošćama je desert bio fin, ali su komentirale kako je presladak. Nakon večere domaćin je svojim gošćama podijelio personalizirane boce alkoholnih pića, a onda je slijedilo uistinu originalno iznenađenje, igra istine i izazova. Lidija koja je odabrala izazov morala je kušati sirovo jaje pa je rekla: „Meni je iznenađenje bilo bezveze.“

Ines, koju je zadesilo kušanje ljute paste bila je zadovoljna: „Izazov je bio originalan i to je bilo top!“ „Josip me pozitivno iznenadio kao domaćin, mislila sam da neće biti tako jer je mlad“, priznala je Manda. „Bilo mi je jako lijepo večeras, možda čak najopuštenije do sad“, zadovoljna je bila Ines. Preostalo je ocijeniti domaćina. Ines mu je zbog preslatkog deserta dala devet bodova, a iz istog razloga Lidija je Josipu dala osam bodova. Jana i Manda domaćinu su dale maksimalnih deset bodova. „Kao mladom muškarcu dajem mu ocjenu deset, zaradio je to“, zaključila je Manda. Ne propustite nove epizode 'Večere za 5' na RTL-u od ponedjeljka do petka od 17.50! Epizoda je dostupna na platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji.

