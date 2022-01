Jole najavio novu pjesmu te otkrio: 'Navečer nikad ne izlazim dok djeca ne odu spavati'

"Idem tamo negdje gdje me more odnese. Naći neko mjesto, novi dom bez adrese. Gdje me nitko neće ni prepoznati, gdje me nitko neće za nju pitati", tekst je to nove pjesme popularnog pjevača zabavne glazbe Joška Čaglja Jole (49). S pjesmom koja će se, kako otkriva, zvati 'Dom bez adrese', trebao bi uskoro izići pred publiku, a glazbenik nam je ispričao o čemu se točno radi. Govorio je i o svojoj karijeri, glazbenim preferencijama te otkrio da u posljednjih nekoliko godina nema house partyja na kojem nije bio. Jedna od tema razgovora bili su i njegovi planovi za ovu godinu, ali i proslava 50. rođendana koja će se održati u veljači. Jole se ne osjeća kao da ima toliko godina, nego kao da još uvijek ima 29, a ono što si želi je da mu ostanu energija i zdravlje. Odao je i da svaki slobodan trenutak nastoji posvetiti supruzi Ani, s kojom je već gotovo 18 godina, te opisao kako provodi vrijeme sa svojom djecom, kćerima Ivom, Emom i Tijom te sinčićem Ivanom Lukom.

Najavili ste novu pjesmu, možete li otkriti o čemu u njoj govorite i o kakvoj se pjesmi radi?

To je lijepa balada koju je napisao Pero Kozomara, moj menadžer i prijatelj, koji mi je između ostaloga napisao i "Kad žene tulumare", "Bailando solo", "Bagrem bijeli"… U pjesmi se radi o dvoje ljudi koji se raziđu, a ne zna se tko je zeznuo. Obično pjevam neke pozitivne teme, ali sada sam se odlučio za ovu i to će sigurno biti lijepo iznenađenje za moju publiku.

I sami ste naveli da je pjesma drukčija od dosadašnjih, što mislite kako će publika reagirati?

Publika je navikla da se ja volim igrati s glazbom i da se uvijek igram, a u posljednjih nekoliko godina nisam imao baladu.

Mislite li objaviti još koju baladu ili se planirate vratiti veselijim notama?

Imam jednu pozitivniju pjesmu koju je napisao Ivan Huljić, s njom ću izići na proljeće. Za balade ćemo vidjeti, ako se svidi publici, imam još sigurno dvije-tri lijepe, sporije ili malo drukčije pjesme. Uvijek malo pratim i trendove, i s godinama se želim mijenjati, ali ostajem i uspio sam ostati Jole. To mi je najbitnije.

Foto: Privatni album Imate li u planu neki duet?

Zasad ne, imam dvije pjesme u sljedećoj godini, pa nisam razmišljao o duetu. Kad bi se našla dobra pjesma i netko zanimljiv tko bi zadovoljio formu i ono čime se ja bavim, naravno da bih bio za suradnju.

Postoji li možda netko s kime biste baš jako voljeli snimiti duet?

Naravno da bi sad neke stvari napravio drugačije, manje vremena posvetio nekim ljudima ili nekim nebitnim stvarima, ali to je životni proces koji moraš proći. Generalno, ja sam prezadovoljan karijerom i uspjehom i što sam uspio zadržati moj normalan način života, i volio bih i u idućem životu biti ispunjen tim čim se bavim.

Možemo li očekivati album u nekom skorijem vremenu?

Ne vjerujem da će to biti ove godine. Skupljam već neko vrijeme pjesme i ove godine će biti još nekoliko novih, ali mislim da ih neće biti dovoljno za album.

Koji su vam nastupi sljedeći u planu?

Nažalost, u posljednje dvije godine nastupi većinom ovise o epidemiološkim mjerama. Trebao bih održati neke koncerte, sudjelovati u maškarama, ali čisto sumnjam. Vidim da je Stožer zabranio okupljanja više od 50 ili 100 ljudi i ne znam što će od toga biti.

Padaju li vam teško mjere i odvojenost od publike?

Naravno, jer obožavam svoj posao. Volim glazbu, ljude, volim publiku gledati u oči, a ne preko Skypea. Nedostaju mi nasmijani ljudi koji se grle, ljube, smiju…

Foto: Privatni album Nedavno ste u jednom intervjuu rekli da ste za vrijeme zatvaranja razmišljali o pokretanju svoga podcasta. Kako ste došli do te ideje?

Da, to je bila ideja na kraju prvog lockdowna i ozbiljno smo prionuli realizaciji. Radilo se više o nagovoru mojih prijatelja i prijateljica. Rekli su mi zašto ne bih napravio podcast kad imam toliko energije, a već sam i vodio neke emisije, pojavljivao se u serijama. Ideja je bila da se snima u Splitu, a onda se dogodio lockdown i nije se moglo prelaziti iz županije u županiju, pa smo sve stavili na čekanje. Bio je i ovako problem jer nedovoljno poznatih ljudi živi u Splitu, ali nikad ne reci nikad.

Jeste li već imali neki naziv za podcast, teme o kojima biste govorili?

Zanimaju me razne teme, ne samo glazba, pa sam mislio na neki svoj šaljivi ili polušaljivi način govoriti i o ozbiljnim i o neozbiljnim temama.

Kazali ste jednom prilikom da vam je velika želja voditi ugostiteljski posao i da s time imate ozbiljne planove?

Moja prva ljubav je glazba, a to sam odgovorio kad su me pitali što bih mogao raditi zanemarimo li glazbu. Moja druga ljubav je uslužna djelatnost, čime sam se i bavio pet i pol godina. Zamišljao sam da danas-sutra otvorim neki restoran i pansion s dvadesetak soba gdje bih se mogao posvetiti svojim gostima. Biti dobar domaćin i ozbiljno se baviti turističkim poslom. Sad također imam priliku baviti se tim poslom. Vidjet ću ubrzo što ću. Prijatelj mi je ponudio da uredimo jedan lokal, koji bi više bio dnevna varijanta gdje bi ljudi poslije kupnje mogli svratiti na kavu ili mame dok se djeca igraju. Razmišljao sam što nedostaje u gradu.

Foto: Privatni album Godinama imate uspješnu karijeru, koji je vaš recept?

Uvijek sam volio glazbu, volio sam raditi, imao sam sreće da me Doris Dragović primijetila i preporučila Tončiju Huljiću, na čemu sam joj izuzetno zahvalan kao i drugim suradnicima. Morate biti uporni i imati vrijedne suradnike koji znaju svoj posao. Imao sam puno sreće kad sam počinjao jer se tada zabavna glazba više vrtjela na nacionalnim televizijama u udarnom terminu. To je vrlo bitno kada napravite jesmu jer ne želite da prođe neprimijećeno. Danas je malo drukčije, ali su zato tu društvene mreže. Iskreno, nisam se još uhvatio ukoštac s njima jer imam ljude koji mi to rade. Nisam ni na Facebooku ni na Instagramu. Odem ponekad, bacim oko, ali morat ću, odnosno morao sam se već davno aktivnije baviti društvenim mrežama.

Imate li savjet za ljude koji se tek počinju baviti glazbom?

Iskreno, da se moje dijete želi ozbiljno baviti glazbom, ne znam što bih mu rekao. U tom sam poslu pa znam i ponekog autora, nekoga u izdavačkoj kući, ali do njih danas može doći bilo tko jer su svi dostupni. Morate biti dosljedni i odlučiti se kojim se glazbenim žanrom želite baviti jer je u Hrvatskoj teško uspjeti u nekim žanrovima.

Postoji li nešto u karijeri što biste promijenili?

Naravno da bi sad neke stvari napravio drugačije, manje vremena posvetio nekim ljudima ili nekim nebitnim stvarima, ali to je životni proces koji moraš proći. Generalno, ja sam prezadovoljan karijerom i uspjehom i što sam uspio zadržati moj normalan način života, i volio bih i u idućem životu biti ispunjen tim čim se bavim.

Rekli ste jednom prilikom da uživate u snimanju spotova, imate li neki trenutak kojeg se posebno sjećate?

Možda kad sam visio sa zgrade u spotu "Kamatarka". Ne znam što bih izdvojio, uvijek se prepuštam scenaristu. Suprugu često znam pitati za savjet jer je vrlo domišljata i pomogne mi puno oko toga.

Foto: Privatni album U veljači slavite 50. rođendan, imate li u planu neku veću proslavu ili ćete ga proslaviti u krugu obitelji?

Opće je poznato da sam društven čovjek, tako da sam uvijek zamišljao napraviti dobar tulum za 50. rođendan. Hoće li sadašnje prilike dopustiti da se napravi nešto ili ne, to ne mogu znati. Volio bih, ako ništa drugo, okupiti ljude s kojima se družim u Splitu i u Zagrebu i napraviti dvije večere. Nadam se da ću ipak moći napraviti jedan dobar tulum na koji bi došli ljudi iz cijele regije.

Ponosni ste otac četvero djece, kako uspijevate uskladiti obiteljski život i karijeru?

Najviše zahvaljujući supruzi. U posljednje dvije godine koncertnih aktivnosti gotovo i nije bilo pa sam imao i vremena. Doma sam i kad treba odvesti, pokazati nešto, pričuvati… Uživam sa svojom djecom. Navečer nikad ne izlazim dok djeca ne odu spavati jer se trudim ne propuštati onu zezanciju prije spavanja. To me puni nekom pozitivnom energijom, a djeci je drago da je tata tu. Iskreno, ne bih ni volio da sad imam neke megaturneje i da me nema doma par mjeseci.

Godinama ste u braku, imate li neku tajnu za bračnu uspješnost?

Nemam, ali mogu vam odmah reći da sam sretan. Zajedno smo gotovo 18 godina, a meni djeluje kao da smo zajedno dvije-tri godine. Ne znam, treba imati puno sreće, kao i u karijeri, i naći svoju vibru.

