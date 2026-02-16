Naši Portali
OSVOJILI SRCA PUBLIKE

VIDEO Omiljeni MasterChef par podijelio veliku vijest: 'Plešemo od uzbuđenja'

Foto: Instagram
1/12
VL
Autor
Vecernji.hr
16.02.2026.
u 21:00

Sanja i Sead Bojić, jedan od najomiljenijih parova proizašlih iz showa MasterChef, kreću u novi poslovni pothvat

Sanja i Sead Bojić, simpatični par koji je osvojio srca publike u MasterChefu, najavili su veliku životnu i profesionalnu prekretnicu. Svojim su pratiteljima otkrili na društvenim mrežama kako uskoro otvaraju vlastiti lokal u Puli. Vijest su podijelili uz emotivan video u kojem plešu od uzbuđenja u pulskoj luci, jasno pokazujući koliko im ovaj korak znači. - Uskoro otvaramo! Pusa Food Lab stiže, a mi već plešemo od uzbuđenja u Puli. Jedva čekamo da vam pokažemo što smo pripremili - poručili su, najavljujući da više detalja slijedi uskoro.

Iako su detalji još uvijek tajna, Sead je nedavno u razgovoru za IN magazin otkrio smjer u kojem će se kretati njihova gastronomska priča. Riječ je o jedinstvenom spoju njihovih korijena, Pule i Sarajeva. - Radit ćemo našu interpretaciju tradicionalnih jela, onih koja su specifična za Sarajevo i Pulu, ali koja se prirodno mogu spojiti - objasnio je. 

@by.sanja.i.sead Uskoro otvaramo! ✨ Pusa Food Lab stiže, a mi već plešemo od uzbuđenja u Puli 💃🕺 Jedva čekamo da vam pokažemo što smo pripremili… stay tuned! 💋 #pula #sarajevo #PuSaFOODLAB #balkan #eu ♬ original sound - By Sanja i Sead

Njihova ljubavna i profesionalna priča započela je tijekom sudjelovanja u MasterChefu, gdje je Sanja Cukon kao finalistica osvojila visoko drugo mjesto. Iako je Sead Bojić ispao u ranijoj fazi natjecanja, njihovo druženje se nastavilo i preraslo u ljubav, koju su krajem 2025. godine okrunili brakom u Puli. Od tada zajedno grade život i karijeru, a otvaranje vlastitog prostora logičan je i dugo priželjkivani korak naprijed.

Sanja i Sead otkrili detalje o vezi i kako je započela njihova ljubavna priča: Mi smo kao pas i mačka. Mora biti vatreno
1/17

Prije nego što su se odvažili na samostalni pothvat, par je stjecao dragocjeno iskustvo u renomiranim istarskim restoranima. Prvo su surađivali u pulskom restoranu Amfiteatar, a zatim su preuzeli vođenje kuhinje u jednom restoranu u Poreču, gdje su goste oduševljavali kreativnim jelima poput bureka od tune. Njihov talent prepoznat je i na lokalnoj gastro sceni, o čemu svjedoči i njihovo nedavno gostovanje kao glavnih chefova na Wine ViP Eventu u Puli. 

Grupa LELEK putuje na Euroviziju u Beč: 'Potrudit ćemo se Hrvatsku predstaviti najbolje što možemo'
Ključne riječi
Sanja Cukon Sead Bojić masterchef showbiz

