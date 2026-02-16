Naši Portali
VIDEO Eurovizijski stručnjaci analiziraju pobjedničku pjesmu i otkrivaju kakve su nam šanse na Euroviziji

16.02.2026.
u 12:12

O upravo održanom natjecanju za Doru, ali i o tome što nas u svibnju očekuje na Eurosongu u Beču, koji se ove godine održava 70 puta. razgovaramo s našim glazbenim kritičarom Hrvojem Horvatom i dizajnerom Ivanom Tandarićem, jednim od najboljih poznavatelja Eurovizije u Hrvatskoj

Grupa LELEK s pjesmom “Andromeda” pobjednik je ovogodišnje Dore, koja se održala na HRT-u. One su skupile 173 boda, najviše od publike i žirija. Na drugom mjestu su Cold Snap s pjesmom “Mucho Macho”, koji su skupili 108 bodova, a treća Stela Rade s pjesmom “Nema te” imala je 93 boda.Nakon glasanja žirija iz četiri najveća hrvatska grada, te internacionalnih žirija iz Ujedinjenog Kraljevstva, Luksemburga, San Marina i Norveške na prvom mjestu bile su LELEK sa 77 bodova, na drugom mjestu Stela Rade s 46, a treći ToMa imao je 44 boda. Pjesma “Andromeda” grupe LELEK odmah je bila najveći favorit, a mnoge su dirnuli moćni stihovi Tomislava Rose: ‘Mnoge su suze protekle kô rijeka/ Zašto se piše povijest ispočetka?/ Sinovi naši nisu podanici/ Da l’ nas noću bude iz kolijevke krici?’. Inspiraciju su pronašle u Hrvaticama katolkinjama s prostora Bosne i Hercegovine koje su, suočene s prijetnjom ropstva i prisilnog odricanja od svoje vjere, tetoviranjem križa na vlastitim tijelima ostavljale trajne znakove katoličkog identiteta i otpora. O upravo održanom natjecanju za Doru, ali i o tome što nas u svibnju očekuje na Eurosongu u Beču, koji se ove godine održava 70 puta. razgovaramo s našim glazbenim kritičarom Hrvojem Horvatom i dizajnerom Ivanom Tandarićem, jednim od najboljih poznavatelja Eurovizije u Hrvatskoj. 

PE
PeroKitić
12:17 16.02.2026.

Pjesma se ne će i nije svidjela onima koji ne vole Hrvate i Hrvatsku. Ona može biti posljednja u izboru na Eurosongu, ali ona je nakon 35 godina prva hrvatska pjesma i ona je već pobjedila, ne mora se Eurosong niti održati!

LU
Lukeruk
12:40 16.02.2026.

Jači stručnjaci, a ovaj ćelavson u sredini je stručljak

