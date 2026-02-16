Mia Begović kaže kako unuka iskorištava njezin glumački talent, nedavno joj je satima glumila ovu životinju

U rasprodanom klubu SAX! održana je nova epizoda 13. sezone talk-showa Ženska priča, a tema večeri bila je jedna od najnježnijih i najdubljih emocija – ljubav prema unucima. Ljubav toliko topla, lijepa i posebna, a u javnosti rijetko tematizirana. Voditeljica i spisateljica Marijana Perinić ugostila je poznate bake i djedove iz hrvatskog javnog prostora: Danijelu Dvornik, Miju Begović, Dubravka Šimenca i Željka Krušlina Krušku. Večer je otvorena pitanjem je li ljubav prema unucima jača od one prema vlastitoj djeci. Gosti su se složili da nije jača, ali je drugačija. Lišena je straha, manje je opterećena odgovornošću, ali jednako snažna i duboka.

Dubravko Šimenc priznao je da je trenutak kada je postao djed bio jedan od najemotivnijih u njegovom životu. “Suze su mi išle bez suzdržavanja”, rekao je. Sjeća se da je plakao i tri mjeseca kada mu je kći Nika otišla na školovanje u Ameriku, a jednako snažno reagirao je i kada se rodila unučica Tonka. Najemotivniji trenutak bio mu je kada je prvi put glasno izgovorila: “Dudo.” Upravo je Tonka sinoć bila u publici s mamom Nikom i tatom Antom te je svako malo iz gledališta dovikivala “Dida Dudo”, na oduševljenje publike. Otkrio je i da je supruga Ira imala važnu ulogu u odabiru imena Tonka. Iako priznaje da je totalni antitalent za kuhanje, Dubravko iznimno cijeni obiteljska druženja i nedjeljne ručkove te smatra da je održavanje tradicije važno za odgoj djeteta, ali i unuke. Malo tko zna da mu je skriveni talent plesanje, koje obožava, a prisjetio se i svog sudjelovanja u showu Ples sa zvijezdama.

Mia Begović danas je ponosna baka male Mabel, za koju kaže da je iznimno talentirana, kako za sastavljanje i rastavljanje stvari po kući, tako i za usisavanje, što je posebno korisno jer imaju psa. Najviše koristi bakin glumački talent pa je tako Mia nedavno satima morala glumiti pingvina. Ispričala je kako je, kada je unuka došla na svijet, bila presretna poput malog djeteta i da ju je unuka pomladila. Iako je jako posvećena baka, naglašava da se nikada ne nameće. Prva reakcija nakon poroda bila joj je pitanje: “A gdje je moje dijete?”, jer joj je bilo najvažnije kako je njezina kći Maja Lena jer ako majka nije dobro, neće biti ni dijete. Mia trenutno igra u brojnim predstavama u kazalištu Kerempuh, a i dalje je aktualna njezina monodrama Sve što sam prešutjela. Kaže da u privatnom životu više nikada neće prešutjeti laž. Kada ima slobodan dan, ne odmara već čisti po kući.

Danijela Dvornik na Braču živi aktivnim i samostalnim životom. Obožava kuhati, a od “bauštelskih” poslova zna apsolutno sve jer je na otoku često bila primorana sama naučiti popravljati i uređivati. Njezine unuke Balie Dee i Lumi Wren vrlo su živahne, pa tijekom njihovih dolazaka vlada jasna rutina: buđenje, doručak, igranje, plaža, ručak, obavezno popodnevno spavanje (iako Elli to rijetko uspijeva), pa opet plaža i igranje sve dok navečer jednostavno svi ne klonu od umora. Danijela priznaje da se i sama dobro izmori, a kada djevojčice odu, zna gledati u zid kako bi došla k sebi. Svjesna je i da unukama nedostaje djedova muška energija. Kroz smijeh je priznala kako joj Ella zna reći da voli Balie više od nje, ali to naravno, nije istina. Redovno trenira, iako su joj najomraženije vježbe “medo” i TRX. U nedjelju 15. veljače slavi 59. rođendan, a Danijela je, za kraj, u svom šaljivom stilu dodala da bi se ponovno udala samo da je netko zaprosi.

Željko Krušlin Kruška ponosni je djed troje unučadi – Luke, Maše i Jure. Njegov sin Filip sa suprugom Ivom živi u Francuskoj, zbog čega unuke ne viđa onoliko često koliko bi želio. Iz publike su ga bodrile supruga Ivana i kći Edita, koja je otkrila koliko je posvećen djed jer kada unuci ljeti dođu na tri mjeseca, sve obaveze stavlja po strani i posvećuje se njima. Vodi ih u šetnje po šumi, na kupanje, svira im i pjeva. Najstariji unuk Luka, kaže Edita, za djedom je lud, to je posebna povezanost. Kruška je sinoć zapjevao svoje hitove Divno je biti nekome nešto, Smotala si me i Gdje je ljubav tu si ti te najavio koncert u Susedgradu na Valentinovo. Također, za kraj, rekao je da su bake i djedovi tu da razmaze djecu.

Publika je večer nagradila dugim pljeskom. Poseban trenutak večeri bio je dolazak renomirane pjevačice Zdenke Kovačiček, koja je iz publike došla podržati goste, a i sama je ponosna baka. Večer je još jednom potvrdila da je ljubav prema unucima posebna kategorija, drugačija, ali jednako snažna. Manje opterećena brigom, više ispunjena sviješću o prolaznosti i zahvalnošću za svaki trenutak. Sav prihod od prodanih ulaznica doniran je Hrvatskom forumu protiv raka dojke Europa Donna Hrvatska, a snimka emisije bit će dostupna na YouTube kanalu Marijane Perinić.