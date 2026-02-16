Čime se inače bave članice grupe Lelek? Životi su im zanimljivi kao i njihova glazba

Nakon što su pomele konkurenciju na Dori 2026. i osigurale put na Eurosong u Beč, grupa Lelek ne prestaje intrigirati javnost. Njihova pjesma „Andromeda“, inspirirana tradicijom ritualnog tetoviranja žena u srednjoj Bosni, osvojila je i žiri i gledatelje, no mnogi se pitaju tko su zapravo djevojke koje stoje iza moćnih vokala. Grupu, okupljenu na inicijativu voditelja projekta Tomislava Rose, čine Lara Brtan (19), Korina Olivia Rogić (24), Judita Štorga (25), Marina Ramljak (26) i Inka Večerina Perušić (33), a njihovi životni putevi jednako su zanimljivi kao i njihova glazba.

Dvije članice grupe dijele strast prema grafičkom dizajnu. Juditu Štorgu šira je publika upoznala 2023. u showu "Superstar“, a ova svestrana 25-godišnjakinja uspješno balansira između studija grafičkog dizajna i posla voditeljice kafića. Glazba je dio njenog života odmalena, završila je osnovnu glazbenu školu za violinu, a godinama je plesala i folklor. Njezina kolegica iz benda, 26-godišnja Virovitičanka Marina Ramljak, po struci je grafička dizajnerica, a glazba joj je donijela i ljubav. Tijekom sudjelovanja u showu "The Voice“ upoznala je pjevača Luku Novokmeta s kojim danas često nastupa. Marina ima 15 tetovaža i veliku želju da u budućnosti i sama nauči tetovirati.

Svoje vokalne sposobnosti u "The Voiceu“ je pokazala i Korina Olivia Rogić (24). Rođena je u Kanadi, no obitelj joj se vratila u Hrvatsku dok je bila beba. Prije Leleka nastupala je po kafićima i pjevala u bendu Soul Sisters, a u slobodno vrijeme bavi se tajlandskim boksom, dok se ranije bavila i taekwondoom. Najmlađa članica, 19-godišnja Lara Brtan, studira odnose s javnošću i radi u jednom zagrebačkom kinu. Ljubav prema glazbi otkrila je kao sedmogodišnjakinja gledajući seriju "Big Time Rush“, zbog koje je upisala violinu.

Najstarija i najiskusnija članica, koja se grupi pridružila umjesto Klaudije Pulek, je 33-godišnja Inka Večerina Perušić. Ova Riječanka iza sebe ima pjevačko iskustvo u Putokazima i dječjem zboru Tratinčice. Po struci je slobodna novinarka s vlastitim obrtom, a tijekom studija se posvetila i amaterskoj glumi te aktivno nastupa u kazalištu The Acting Studio. Uz sve to, uspješno usklađuje majčinske i bračne obveze, dokazujući da se različite životne uloge mogu savršeno nadopunjavati.

