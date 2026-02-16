FOTO Najljepše vijesti u domu omiljenog para! Mislav i Silvija na Valentinovo otkrili novosti

Jedan od najomiljenijih parova showa Život na vagi Silvija i Mislav Vlašić otkrili su lijepe vijesti. Naime, Silvija i Mislav sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama sa samo Valentinovo objavili su da očekuju svoje prvo dijete.

Svoju veliku novost Silvija je otkrila dirljivom objavom na Instagramu, koja je u kratkom roku prikupila brojne reakcije. "Svaka priča je lijepa, ali naša omiljena upravo dobiva novo poglavlje", napisala je uz seriju fotografija i videozapisa koji savršeno dočaravaju njihovu sreću. Na prvim fotografijama, Silvija i Mislav poziraju nasmijani u personaliziranim dresovima s prezimenom Vlašić i brojem 25, dok u rukama drže sićušni dres s brojem 26, simpatično aludirajući na godinu u kojoj prinova stiže. Objava uključuje i snimke ultrazvuka koje su potvrdile trudnoću, ali i emotivan video otkrivanja spola djeteta. U videu Mislav otvara veliku kutiju iz koje izlijeću ružičasti baloni, otkrivajući da u njihovu obitelj stiže djevojčica. Trenutak je zaokružen iskrenim zagrljajem i poljupcem budućih roditelja, a na jednoj od posljednjih fotografija Mislav ponosno nosi majicu s natpisom "Stiže nam tatina princeza".

Očekivano, objava je izazvala lavinu pozitivnih komentara. Obožavatelji, koji prate njihov put od samih početaka, nisu skrivali oduševljenje. "Čestitke ljepotani", "Jao, sve vam najljepše želimo", "Divno, čestitam!", "Iskrene čestitke od srca", samo su neke od brojnih poruka podrške i lijepih želja koje su preplavile Silvijin profil.

Podsjetimo, ljubavna priča Silvije i Mislava Vlašića započela je tijekom sedme sezone showa "Život na vagi", gdje su se oboje prijavili kako bi se borili s prekomjernom težinom i promijenili svoje životne navike. Njihova međusobna podrška brzo je prerasla u ljubav, a njihova veza postala je jedna od najljepših priča proizašlih iz showa. Zajedno su ostvarili nevjerojatne transformacije, a nakon završetka emisije nastavili su živjeti zajedno u Zagrebu, gradeći zajedničku budućnost. Njihova je veza okrunjena brakom u rujnu 2025. godine, a sada, manje od pola godine kasnije, sretni par s nestrpljenjem iščekuje dolazak kćerkice.