Jennifer Lopez objavila video iz teretane gdje ističe zategnuti trbuh, no paparazzi fotke od samo dan prije pokazale istinu

Pjevačica i glumica Jennifer Lopez oduševljava izgledom u svojoj 52. godini. Ponosi se svakodnevnim vježbanjem, pravilnom i laganom prehranom bez puno šećera i ugljikohidrata, a rezultate njezinih napora često vidimo na svakoj novoj fotografiji na Intagramu. Ovaj put podijelila je snimku iz teretane na kojoj pokazuje kako marljivo vježba, a brojni su primijetili ravan i utehnut trbuh.

Snimka je pokazala njezine impresivne trbušnjake, no paparazzi su dan prije uočili stvarnu sliku. Čini se kako J.Lo, poput mnogih, želi ipak malo uljepšati ono što objavljuje budući da se na fotografijama vidi malo opušteniji trbuh nego što to ona prikazuje na fotografijama i snimkama. Jennifer je snimljena dok je s kćeri Emme bila u kupovini Los Angelesom, a s njima nije bio mamin dečko Ben Affleck i njegova djeca te Emmin brat blizanac, Max.

Foto: profimedia

Inače, snimkom gdje koristi niz sprava za vježbanje najavila je i svoj idući film 'Marry Me' koji u kina dolazi 10. veljače. U filmu glumi superzvijezdu koja se tijekom koncerta odluči udati za potpunog stranca nakon što sazna da ju dečko vara. Video je popraćen i njezinom pjesmom 'On My Way' koju je objavila još u studenom.

Međutim, malo tko joj može zamjeriti jer unatoč opuštenijem trbuhu, J.Lo u 52. godini izgleda zbilja senzacionalno.

