Srpski mediji pišu o Lelekicama, a razlog je kantautorica koja stoji iza pjesme: Evo tko je ona

Hrvatsku će u Beču, na Euroviziji, predstavljati grupa LELEK s pjesmom "Andromeda", saznali smo to jučer nakon finala Dore, a upravo to potaknulo je različite reakcije. Tako mediji u susjednoj Srbiji, pak, sad raspravljaju o tome čija je pjesma. Naime, Blic.rs piše da je na pjesmi radila i srpska kantautorica Zorica Pajić, poznatija kao Zorja, zajedno sa suprugom. "Presedan u Hrvatskoj, Srpkinja i njezin muž odnijeli pobjedu", napisao je Blic.rs.

Naime, tekst pjesme "Andromeda" potpisuje Tomislav Roso, koji je i prošle godine bio autor stihova za pjesmu "The Soul of My Soul", s kojom se bend tada predstavio na Dori. Roso je javnosti poznat i kao sudionik Big Brothera 2018. godine, a uz njega na "Andromedi" su radili i skladatelj Filip Lacković te Zorja i Lazar Pajić.

Inače, Zorica Pajić, umjetnički poznata kao Zorja, srpska je pjevačica, autorica pjesama i producentica koja se istaknula na regionalnoj glazbenoj sceni zahvaljujući snažnom vokalu i zapaženim televizijskim nastupima. Rođena je 5. rujna 1996. godine u Beogradu. Glazbom se počela baviti u djetinjstvu. Završila je osnovnu glazbenu školu "Josif Marinković", a potom je nastavila obrazovanje na Fakultetu muzičkih umjetnosti u Beogradu, na odsjeku za violinu, gdje je razvijala klasično glazbeno obrazovanje. U medijskim istupima navodila je da je od malih nogu pokazivala interes za scenski nastup i pjevanje. Široj publici postala je poznata sudjelovanjem u popularnom glazbenom natjecanju Zvezde Granda, a u emisiji je izvela niz zapaženih obrada i ostvarila visok plasman.

U Srbiji je poznata i po tome što je nekoliko puta već sudjelovala na njihovom izboru za predstavnika na Euroviziji, a 2022. godine mogli smo je slušati s pjesmom "Zorja", te je bila treća u finalu. Dvije godine kasnije, također je bila treća, a pjesma se zvala "Lik u ogledalu". Njezine pjesme su i "Lutka od porcelana", "Želim", "Lavine", "Solo" i "Srce besno", a lesto nastupa te na društvenim mrežama komunicira s publikom.

U braku je s glazbenikom i producentom Lazarom Pajićem te s njim i surađuje, a u intervjuima je znala istaknuti koliko joj znači ta kombinacija ljubavi i zajedničkog rada te koliko joj suprugova podrška pomaže u karijeri.

Podsjetimo, grupa LELEK privukla je puno pozornosti, a osim pet pjevačica koje vidimo na pozornici, puno se pisalo i o tomu koji stoji iza njih.

Uz to, valja istaknuti i da je pjesma "Andromeda" nadahnuta slobodom, žrtvom i otporom, a djevojke su inspiraciju pronašle u ženama s prostora Bosne i Hercegovine. Naslov koji zvuči gotovo nadnaravno zapravo otvara puno širu priču od same suvremene pjesme. "Andromeda" je prožeta emocijama i zamišljena kao posveta ženskoj izdržljivosti, zajedničkom pamćenju i identitetu koji se generacijama čuva i prenosi. Kako same članice Leleka ističu, polazište su im bile žene katoličke vjere iz Bosne i Hercegovine u razdoblju Osmanskog Carstva.

– Tetovaže i pjesma govori o običaju sicanja (bocanje, križićanje; tradicionalni je običaj tetoviranja hrvatskih katolika u Bosni i Hercegovini te dijelovima Dalmacije, koji se intenzivirao tijekom osmanlijske vlasti radi zaštite djece i očuvanja vjerskog identiteta) gdje su se žene za vrijeme Osmanskog carstva tetoviranjem štitile od ropstva – objasnile su za Večernji list članice grupe ranije.