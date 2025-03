Jelena Rozga prvi put prokomentirala šuškanja da je u drugom stanju, evo što je rekla

Jedna od naših najpopularnijih pjevačica Jelena Rozga proteklog je vikenda održala koncert za Dan žena. Koncert je rasprodala još u siječnju, i to samo nekoliko sati nakon objave na Instagramu. Vruća je atmosfera toliko ponijela pjevačicu da se već nakon nekoliko pjesama riješila visokih potpetica i ostatak koncerta pjevala je bosa.

- Bilo je vruće, kao što vidiš ja sam mokra, više nemam ni frizuru, ali nema veze, bilo je toliko lijepo. Malo mi je nezgodno sa štiklama kad je tu tepih, bojim se da ću uganuti nogu, slomit se, onda mi je najlakše nekako skinuti cipele, ali vjeruj mi da je nekako i najljepše kad sam bosa - kazala je novinaru In Magazina odmah nakon koncerta.

Poznato je i to da je Jelena u vezi s tajanstvenim muškarcem kojem još uvijek ne želi otkriti identitet, a otkrila je i čime ju je njezin partner razveselio za taj lijep dan. - Ja volim čajeve, pijem ih non stop, svaku večer pa sam osim cvijeća i nečeg slatkog dobila i čajeve - priznala je simpatična 47-godišnja Splićanka. Osvrnula se i na šuškanja da je u drugom stanju: - Pa nisam, vidi me. Nisam, nisam. Kad budem, svi će znati - jasno je stala na kraj kuloarskim pričama.

Podsjetimo, Jelena Rozga nominirana je za najprestižniju medijsku nagradu Večernjakovu ružu u kategoriji glazbenika godine. - Uvijek je lijepo dobiti priznanje za svoj rad, pogotovo kada je riječ o ovako prestižnoj nagradi i u društvu nominiranih kolega koje iznimno cijenim. Naravno da mi laska kad me nominira stručni žiri, ali mišljenje moje publike najvažnije mi je na svijetu - kazala je nedavno Rozga za Večernji list te se osvrnula na proteklu godinu. - I karijerno i emotivno prošla je godina za mene bila bajka. Jedna od najljepših i svakako najuspješnija u mom životu i teško mi je izdvojiti samo jedno jer se sve tako lijepo ispreplelo i poklopilo - dodala je.

Osvrnula se i na to koliko joj je važno mišljenje njezina emotivnog partnera. - Važno mi je. I poslušat ću, ili barem saslušati. Ali kada je riječ o glazbi, moja je tu ipak zadnja - rekla nam je Jelena. Ostatak intervjua pročitajte OVDJE.

