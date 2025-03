Danas slavi rođendan Hrvatica kojoj je bivši suprug bio dužan čak 300 tisuća kuna za alimentaciju djece

Poduzetnica i bivša manekenka Iva Radić danas je proslavila svoj 48. rođendan. Mnogi poznati Hrvati na društvenoj mreži Instagram čestitali su joj rođendan. Ako se prisjetimo, Iva je svoj put uspješno počela graditi od 1995. godine kada je osvojila titulu Kraljice Hrvatske, što je zapravo označilo početak njezine uspješne manekenske karijere. Nakon što je zadovoljila sve svoje "apetite" u području manekenstva, Iva je otvorila i svoj portal pa je danas uspješna u tom poslovanju.

Ono što je javnosti uvijek bilo najzanimljivije za Ivu jest njezin ljubavni, odnosno privatni život. Radić je bila u braku s bivšim nogometašem Boškom Balabanom, a s kojim ima troje djece.

Ako se prisjetimo, nakon što je u proljeće 2021. Općinski kazneni sud u Zagrebu proglasio bivšeg nogometaša Boška Balabana krivim zbog neuzdržavanja djece te ga osudio na jedinstvenu zatvorsku kaznu u trajanju od godine dana, s uvjetnom kaznom od četiri godine, u srpnju pretprošle godine donesena je pravomoćna presuda prema kojoj je bivšem nogometašu opozvana uvjetna osuda te mu je određena zatvorska kazna od godinu dana zbog toga što je nakon uvjetne presude izbjegavao plaćanje uzdržavanja. Za izdržavanje djece Balaban nije isplatio 300.000 kuna, a sud mu je naložio kako u roku od dvije godine mora isplatiti dug te uz to plaćati i redovitu alimentaciju. Naravno, ne učini li to, sud može povući odluku o uvjetnoj kazni i bivši nogometaš u tom slučaju ide u zatvor, pisao je ranije Večernji list.

Kako je kajem 2023. godine doznala Slobodna Dalmacija, prema presudi Balaban je trebao ići u zatvor u siječnju 2024. jer nije podmirio dug za uzdržavanje djece koji sad već iznosi otprilike vrtoglavih 600.000 kuna. Inače, bivši vatreni i Kraljica Hrvatske 1995., a danas poduzetnica Iva Radić, u braku su bili 17 godina, no nisu uspjeli ostati u dobrim odnosima niti zbog djece, zbog čega je Iva, kao njihov zakonski skrbnik, pravdu morala potražiti na sudu.

Nakon razvoda nagodili su se o visini uzdržavanja, no kako se on nije pridržavao dogovora, Iva je bila prisiljena pokrenuti ovrhu, što nije uspjelo jer je Balaban svu imovinu i prihode prenio u susjednu Bosnu i Hercegovinu. Nije joj preostalo ništa drugo nego da pravdu potraži na sudu, odnosno da pokrene kazneni progon. Osim toga, nudila mu je više puta mogućnost da tužbu riješe mirnim putem, no on nije imao sluha za to. Nije se pojavljivao ni na ročištima te je promijenio nekoliko odvjetnika kojima je otkazao punomoć, pisali smo ranije.

