Zvijezda 'Kumova' rodila je u tajnosti, a sada je otkriveno koje je ime dala novorođenoj kćerkici

PROSLAVIO 40 GODINA KARIJERE

FOTO Neno Belan napravio spektakl u zagrebačkoj Areni: Publiku četiri sata držao na nogama

Prva gošća na koncertu bila je Nenina kći Nikolina, s kojom je otpjevao Elvisov klasik "I Can't Help Falling In Love". "Bambina" i "Plešem ispod oblaka" dobile su nove aranžmane uz Cubismo.