Jedna od najseksi glumica prekinula zaruke, a sada je poznato i zašto: 'Imaju velike probleme'

Vijest da je jedna od trenutno najtraženijih holivudskih glumica, Sydney Sweeney, otkazala svoje vjenčanje s poduzetnikom Jonathanom Davinom, odjeknula je svijetom zabave. Iako su se zaručili još 2022. godine, čini se da je pritisak slave i pretrpan raspored uzeo danak, dovodeći njihovu vezu na kušnju. No, dok mnogi mediji govore o prekidu, izvori bliski paru tvrde da priča nije tako jednostavna i da još uvijek postoji nada za pomirenje. Prema izvještajima stranih medija poput Daily Maila, Sydney (27) i Jonathan (41), koji su u vezi od 2018., trebali su stati pred oltar ovog proljeća, vjerojatno u svibnju ili najkasnije do kraja lipnja. Međutim, ti su planovi sada stavljeni na čekanje. Izvor tvrdi da par prolazi kroz "velike probleme", ali da "još nisu bacili ručnik".

"Stvari trenutno nisu sjajne, ali rade na svojoj vezi i zasad su otkazali vjenčanje", navodi izvor, dodajući da je sama Sydney inzistirala na otkazivanju zbog stresa koji više nije mogla podnijeti. "Vjenčanje se neće dogoditi i trenutno nema daljnjih rasprava o tome", tvrdi. Iako su zaruke prekinute u smislu da vjenčanja neće biti uskoro, par navodno nije službeno prekinuo vezu, ostavljajući tračak nade za romantičare.

Čini se da je glavni kamen spoticanja u vezi upravo vrtoglavi uspon karijere mlade glumice. Izvori navode da mnogi njihovi problemi proizlaze iz toga što je Sydney izuzetno zauzeta poslovnim obvezama. Glumica koja je svjetsku slavu stekla ulogom Cassie Howard u hit seriji 'Euphoria', nezaustavljivo niže uspjehe. Nakon velikog kino hita "Samo ne ti" (Anyone But You), Sydney ima pretrpan raspored. Uskoro je očekuju uloge u remakeu kultnog SF filma "Barbarella", biografskom filmu o boksačici Christy Martin, trileru "The Housemaid" te filmu "Scandalous!" o burnoj romansi Kim Novak i Sammyja Davisa Jr. Također se očekuje njezin povratak u trećoj sezoni Euphorije. "Sydney nema puno slobodnog vremena, što uzrokuje napetost u njihovoj vezi. Ona je zaista fokusirana na karijeru, dok Jonathan želi da provode više kvalitetnog vremena zajedno", objašnjava izvor. Navodno je upravo ta razlika u prioritetima i željenom tempu razvoja veze dovela do neslaganja.

Osim nedostatka vremena, golemi pritisak koji dolazi s holivudskom slavom također je navodno doprinio problemima. "Stvari su uvijek napete među njima kada ona promovira film, jer mora posvetiti punu pažnju projektu, a ljudi uvijek nagađaju o njihovoj vezi i Sydneyinoj bliskosti s kolegama glumcima. To je teška dinamika za Jonathana", tvrdi izvor. Mnogi se sjećaju intenzivnih glasina o navodnoj aferi između Sydney i njezinog kolege Glena Powella tijekom promocije filma "Samo ne ti" 2023. godine. Iako su oboje odlučno demantirali te spekulacije, a Powell kasnije priznao da su namjerno "igrali" na kemiju kako bi promovirali film, takve situacije očito stvaraju nelagodu u vezi. Sama Sydney je u intervjuima naglašavala koliko joj je važno zadržati dio privatnosti za sebe, unatoč velikom interesu javnosti.

Glasine o problemima dodatno su potaknute činjenicom da par nije viđen zajedno u javnosti još od siječnja. Štoviše, pojavile su se informacije da se Sydney sredinom veljače iselila iz zajedničkog doma te da je neko vrijeme boravila u luksuznom hotelu na Beverly Hillsu. Kao kap koja je prelila čašu došao je potez glumice koja je nedavno sa svog Instagram profila obrisala fotografiju na kojoj se ljubi s Jonathanom, a koja je bila dio objave s dočeka Nove godine. Iako se radi o potezu na društvenim mrežama, u današnje vrijeme takvi se signali često tumače kao potvrda problema u vezi.

