Ida Prester otkrila što joj najviše smeta u braku, u komentarima joj se javio bivši dečko: 'Neka oni spavaju'

Poznata pjevačica i voditeljica Ida Prester na Facebooku je objavila status u kojem je objasnila što joj najviše smeta u muško-ženskim odnosima. - Generalno, sam dosta smirena i ne dira me puno toga u odnosu. Sve mi je okej - odvojen život, odvojeni izlasci, neurednost, nejavljanje na telefon, hrkanje, dlake... Ali koliko me iznervira kad partner kopa po telefonu ili ZASPE usred genijalne serije na koju se nabrijavam cijeli dan. Jedino TO se ne smije. Evo, ne kužim taj fenomen. Objasnite vi meni, pitala je Ida. Zanimljivo je da joj se u komentarima javio i njen bivši dečko, riječki novinar Davor Mandić. Ida je s njim u vezi bila prije 15 godina, a oboje su sada u brakovima.

- Naša filmska večer počinje tako da ona izabere film. Kad ja kažem da je to uvijek isti film, u kojem je žena u nekom problemu, ona kaže ne seri. Počnemo gledati film i za 10 minuta ona spava, a ja, budala kakva jesam, plačem s tom ženom u problemu sljedeća dva sata i onda ne mogu spavati. Moja žena je kraljica filmskih najavnih špica: sve ih je vidjela, ali pusti joj film nakon desete minute i bit će: A, mi ovo nismo gledali? Nismo, draga, nismo, napisao joj je Davor, a Ida je replicirala: "Neka oni spavaju, ti se javi da gledamo filmove". - Nego zanimljivo mi je čitati kako su neurednost, hrkanje i dlake sada na drugoj strani, odgovorio joj je Davor.

- Ma to sam pisala dramaturgije radi. Naravno da su neurednost i dlake na mojoj strani i da je to OPET problem, dodala je Ida.

Iako se često spominje da su se Ida i Ivan upoznali i zaljubili na festivalu Exit u Novom Sadu, Ida je detaljno opisala njihov prvi, vrlo pamtljiv susret u beogradskom Kulturnom centru GRAD. Dogodilo se to prije više od 12 godina, na rođendanskoj proslavi zajedničkog prijatelja, DJ Ewoxa.

"Odmah sam skužila tog tipa u svim duginim bojama na sebi, ne možeš ga fulat. Visok, glasan, nasmijan, sa zlatnim lancem i drečavim patikama. Ko‘ neki gangsta klaun," prisjetila se Ida za Story.hr. Ivan joj je odmah prišao s pitanjem: "Čija si ti?", na što mu je ona uzvratila: "A tko pita?".

No, priča dobiva neočekivani zaplet već sljedećeg dana. "Ekipa se skupila pred Domom omladine. Eto ti njega! Ponovno mi prilazi... U jednom trenutku pita me on: A otkud si ti nama došla? - Pa jučer sam ti rekla! Hmm.. jučer? Izvini, popio sam dosta..", opisala je Ida. "I ja skužim. Lik se mene uopće ne sjeća od sinoć! Ja sam jedina žena koja se vlastitom budućem mužu dva dana zaredom svidjela, a da ni ne zna," našalila se glazbenica. Čini se da se Ida ipak potrudila da je Vani zapamti, jer njihova je veza ubrzo postala ozbiljna.

Idina odluka da se zbog ljubavi preseli u Beograd bila je prekretnica koja je mnoge iznenadila. Bio je to potez koji je zahtijevao ogromnu hrabrost i vjeru u vezu koja je trajala tek nekoliko mjeseci.

"Kad napraviš tako veliki korak, kao što sam ja napravila, znači ja sam doslovno dala otkaz, prodala sam stan, ostavila sam auto roditeljima i otišla u drugu državu u kojoj nemam svoju bazu, radi nekog koga poznajem par mjeseci. Ako to nije dovoljno romantično onda ne znam što je, veći dokaz ne treba," ispričala je Ida jednom prilikom.

Priznala je da prilagodba nije bila laka, pogotovo u početku. Susretala se i s negativnim komentarima i predrasudama zbog udaje za Srbina. "Internet se užario od komentara - još jedna hrvatska sponzoruša udala se za bogatog Srbina poduzetnika... Bila sam u čudu. Koliko daleko od istine. Vani je tad od imovine imao mačku Pigo i prastari karavan. I mene da vjerujem u njega i njegove sulude ideje," otkrila je Ida, naglašavajući da su sve što danas imaju stekli zajedničkim trudom.

Ida i Ivan vjenčali su se u Beogradu 2013. godine, samo nekoliko dana nakon što je Ida objavila da je u četvrtom mjesecu trudnoće. Vjenčanje je bilo u njihovom stilu – Ida je nosila kratku vjenčanicu, a par je, prema Idinim riječima, napustio vlastitu svadbu već oko 23 sata, ostavivši goste da se vesele. "Probudili smo se vjenčani, zbunjeni, raščupani, malo i uplašeni od svega što slijedi," podijelila je na 11. godišnjicu braka.

U braku su dobili dvojicu sinova, Roka i Rija. Život u Beogradu s dvoje male djece i Idinim čestim poslovnim putovanjima u Zagreb postao je izazovan. "Teško u početku, jako, baš teško... užasno sam puno morala putovati i sve mi je daleko lakše sada kad smo odlučili da nam je baza u Zagrebu," priznala je Ida. Obitelj se za vrijeme pandemije koronavirusa preselila u Zagreb, a Ivan je pokrenuo i posao, otvorivši trgovinu "La Canntina" s CBD proizvodima.

