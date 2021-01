Jedan detalj obožavatelji 'Prijatelja' uočili su tek sad, godinama nakon prestanka emitiranja

Serija "Prijatelji" prikazivala se na tv-mreži NBC od 1994. do 2004. godine i stekla je ogromnu popularnost te se i dalje redovito reprizira u programima televizijskih kuća i baza obožavatelja ovog sit coma svakim danom je sve veća. Iako je prošlo 16 godina otkako je prikazana zadnja epizoda serije obožavatelji svako malo otkriju neki nepoznati detalj ili činjenicu o seriji.

Na društvenim mrežama poklonici ove serije uočili su jedan detalj koji im je svih ovih godina promaknuo, a radi se o tome da se u jednom od nastavaka pojavljuje i otac Matthewa Perryja i to u epizodi "The One With Rachel's New Dress". John Bennett Perry u seriji nije glumio oca svom sinu, već se pojavljuje u ulozi oca Rachelinog dečka Joshue. Matthew otac danas je 80-godišnjak i u Hollywoodu je poznato ime, ali sin ga je nadmašio u popularnosti.

John je glumio u brojnim televizijskim serijama i filmovima, a mnogi ga pamte i po reklami koju je snimio za Old Spice u 70-ima i 80-ima i koja je bila jako popularna. Iako u "Prijateljima" nemaju zajedničke scene tata i sin Perry zajedno su glumili u dva navrata, u filmu "Fools Rush" 1997. godine i u sitcomu "Stažist" i oba puta su igrali oca i sina.

Foto: Youtube screenshot