Je li ovo novi dečko Elle Dvornik? 'Da, istina je, zajedno su već neko vrijeme'

Posljednjih mjeseci Ella Dvornik često objavljuje fotografije na društvenim mrežama na kojima skriva identitet muškarca u čijem se društvu nalazi. Tako je jednom prilikom objavila i fotografiju na kojoj se vidi da poziraju u zagrljaju, no njemu se ne vidi lice. U komentarima su počeli ispitivati influencericu o kome se radi. - Pa da se i zna, nije javna osoba pa mu ne odgovara eksponiranje i mislim da nije nikome od životne važnosti ta informacija. Uostalom nitko ne garantira da će ostati - odgovorila je na jedan komentar Ella.

Zagreb.info donosi informaciju kako je novi Ellin odabranik, kojeg ona u svojim objavama zove Meštar, zapravo reper Geralt iz Rivije, pravog imena Marin Hučić. Kako prenosi ovaj portal u glazbenim krugovima se šuška kako su Ella i reper u vezi, a izvor je za portal potvrdio ovu informaciju: Da, istina je, Ella i Marin zajedno su već neko vrijeme. To je sve što mogu reći. Geralt iz Rivije izdao je dva solo mini-albuma: “Zagreb je Atlanta” (2015) i “Ravno iz Rivije” (2016), na svom Facebooku ne objavljuje često. Ella je u ljeto 2023. godine potvrdila da se razvodi od supruga Charlea Pearcea s kojim ima dvije kćeri. Kada je krajem prošle godine gostovala u emisije Večernjeg lista "Show²" pričala je o majčinstvu, odgoju i iskreno je progovorila o ljubavnom životu i budućim planovima.

- Ne znam hoću li željeti svog budućeg partnera upoznati s djecom, jer ovisi o njemu koliko će izdržati da dođe do tog upoznavanja. Ne znam ni tražim li partnera za cijeli život - ispričala nam je tada Ella Dvornik te otkrila planira li se ponovno udati i imati još djece: - Važno mi je da moj budući partner ne želi imati djecu, jer ih ja nikome ne planiram ponovno rađati. Hrvatska će biti pošteđena! - rekla je Ella i sve nasmijala. "Dakle, ništa od još djece, a od udaje?", upitao je novinar, a Ella je odgovorila: - Nema šanse!