JOŠ U SREDNJOJ ŠKOLI

Ovo je supruga Faruka iz 'Lud, zbunjen, normalan': Njihova priča počela je tijekom vožnje tramvajom

14.08.2025.
u 07:00

Glumac Senad Bašić ne priča često o svom privatnom životu, ali poznato je kako je više od tri desetljeća u braku sa suprugom Jasnom

Bosanskohercegovački glumac Senad Bašić, domaćoj publici najpoznatiji kao Faruk Fazlinović iz kultne serije "Lud, zbunjen, normalan" koja se prikazivala na Novoj TV, jedan je od onih likova koji su ostavili neizbrisiv trag na ekranima. Iako o Faruku znamo gotovo sve, sam Senad svoj privatni život čuva daleko od javnosti. Ipak, poznato je da je već više od trideset godina u sretnom braku sa suprugom Jasnom, ženom koju poznaje još od školskih dana. Njihova priča započela je u srednjoj školi, gdje su se svakodnevno vozili istim tramvajem na putu do nastave. Već tada, kaže, duhovite doskočice bile su glavni adut kojim je osvojio Jasnino srce. Brak su odlučili sklopiti u vrijeme fakulteta, a u braku su dobili sina Skendera i kći Hanu.

Danas su ponosni roditelji odrasle djece i djed i baka i Senad priznaje da s unucima provodi opuštenije i bezbrižnije trenutke nego sa svojom djecom. „Kad si roditelj, misliš da moraš biti pametan i postavljati pravila. S unukom toga nema – samo igra i smijeh“, ispričao je. Poznat po britkom humoru, Bašić i za dugovječnost braka ima neobičan savjet – odvojene sobe. „Francuski ležaj je najveća glupost ako želite ostariti s nekim. Englezi su pametniji – svako ima svoju sobu, a kad se poželite, samo pokucate na vrata.“

U posljednje vrijeme glumac je prošao kroz niz zdravstvenih izazova. Na snimanju filma Bosanski lonac u Austriji 2022. godine naglo se prehladio, što je dovelo do teške upale pluća i hospitalizacije u KBC-u Zagreb. Osim toga, ranije mu je dijagnosticirana leukoplakija na glasnici, zbog čega je tri puta operiran. Strahovao je da bi mogao izgubiti glas, što bi značilo i kraj glumačke karijere, no na sreću, glas mu se oporavio. Danas kaže da se osjeća dobro, iako priznaje da su terapije ostavile trag. „Ide sporije, stariji sam čovjek, ali ide. Sada sam spreman za rad.“ U teškom životnom periodu doživio je i lični gubitak – preminuo mu je otac Rušid, koji je doživio 87 godina. „Bitno mi je da smo njegove posljednje dane proveli zajedno. Takva starost je danas rijetkost“, zaključio je Bašić.

