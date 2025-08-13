Stanković o gostu prošlosezonske emisije: 'Pitao sam ga da mi objasni paradoks: veliki trbuh, a govorite o pretilosti'

Aleksandar Stanković, urednik i voditelj HRT-ove emisije "Nedjeljom u 2", na Facebooku je prepričao što se događalo u jednoj od najzanimljivijih prošlosezonskih emisija, u kojoj je gostovao psihijatar Hrvoje Handl.

-Taj se čovjek stalno smije. Ima malo veći trbuh, a ja ga dovodim u emisiju. Govorit će o pretilosti, i ja mu prije emisije kažem: "Znate što, ja ću vas malo pitati da mi pojasnite taj paradoks – veliki trbuh, a govorite o pretilosti." On se još jače nasmije i odgovori: "Ma da, da, slobodno vi pitajte."

Hrvoje Handl, psihijatar iz Zagreba, došao mi je u emisiju i, kao što sam i rekao, na taj neki nasmiješen i otvoren način govorio o svemu. Zanimljiva stvar kod tog čovjeka jest što s njim možete razgovarati sasvim spontano. To sam odmah primijetio. Nije on od onih koji, čim im nešto kažete, odmah krenu pričati o sebi: "A znaš ti što se meni dogodilo..." Ne, ne, ne. Handl je onaj koji vas sluša, i ako treba, slušat će vas sat vremena, kazao je Stanković. Ljudi se prejedaju jer se ne znaju nositi s osjećajima, izjavio je psihijatar Hrvoje Handl u HTV-ovoj emisiji "Nedjeljom u 2". Handl je govorio o poremećajima prehrane, o tome da se to ne liječi jednostavno već se osobi pristupa s puno strpljenja i psihoterapijske empatije.

FOTO Brojni Šibenčani danas u Teslinoj ulici odaju počast Gabi, Arsenu i Matiji

Istaknuo je i kako ne smatra da je neka hrana nezdrava, već da prehrana treba biti uravnotežena. Pojasnio je što je to poremećaj prehrane. 'Poremećaj prehrane je nešto što je pitanje opterećenja oblikom tijela, težinom tijela i hranom. Ja sam trenutno opterećen oblikom svojeg tijela, na ljestvici od 1 do 10, negdje oko 3. Nemam neki poseban problem s time, rekao je. Prejedamo se iz puno razloga. Nitko nije bez osjećaja. Ljudi se prejedaju jer se ne znaju nositi s osjećajima. Najčešće to definira rana mladost, a najčešće je razlog u emocijama', rekao je Handl u NU2 na HRT-u.

Istaknuo je kako se neki prejedaju zato što su veseli, a neki zato što su tužni. Dotaknuo se standarda ljepote. Rekao je kako su u 20-im godinama prošlog stoljeća bile reklame za debljanje za žene. 'Preparati su u sebi sadržavali kvasac, a u reklamama stoje žene koje su mršave i kojima se rugaju muškarci. Stvari su se mijenjale kako je industrija htjela, ali i evolucija. U matrijarhatu smo imali princip "okruglosti". Sve je bilo okruglo. Muškarci i žene bili su okrugli. Okruglost se cijenila. I danas se u nekim zemljama kod muškaraca cijeni okruglost. Oni su privlačniji ženama. One razmišljaju da ako takav muškarac može sebe nahraniti, onda može i nju. Isto kao i žene koje su oble i ističu svoje obline jer su u principu kruga', objasnio je. Smatra da je patrijarhat donio lov i kretanje i odjednom je sve postalo na crtu. 'Tako da danas imate situaciju da žena koja je sexy, mora isto imati "six pack" kao i muškarac. Žene su strašno opterećene time', rekao je Handl.