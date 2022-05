Ovo su finalistice izbora za Miss Universe Hrvatske, koja djevojka je vaš favorit?

Jedan od poznatijih izbora ljepote, Miss Universe Hrvatske 2022, održati će se 23. svibnja 2022. u Zagrebu. Za titulu najljepše natjecati će se 13 djevojaka koje dolaze iz cijele Hrvatske i koje se već danima pripremaju za veliko finale. Program u kojem nastupaju Filip Rudan i Jacques Houdek će voditi Davor Garić.

-Izbor Miss Universe nije samo izbor najljepše djevojke na svijetu. Misice moraju biti društveno odgovorne, pratiti aktualna zbivanja u svojoj zemlji i u svijetu te imati mogućnost pokretanja pozitivnih promjena. Platforma Miss Universe i medijska pažnja oko svake predstavnice na svjetskom izboru obavezuje na uključivanje u brojne projekte te humanitarne akcije i na to da missice svoje društvene mreže i druge platforme koriste kako bi davale pozitivan primjer i utjecale na mlade- objasnila je direktorica odnosa s javnošću direkcije Miss Universe Hrvatske Ivana Delač, koja je ovu titulu ponijela prije gotovo dvadeset godina.

Vrijeme tijekom priprema biti će ispunjeno snimanjima promotivnih razglednica, službenih fotografija , uvježbavanjem koreografije te odabirom garderobe i obuće koju će nositi na izboru: večernjih i cocktail haljina.

Upoznajte finalistice:

GABRIELA BALEK, 21, Split

Visina: 175 cm

Obrazovanje/stečeno zvanje: studira na Filozofskom fakultetu u Splitu

Strani jezici: engleski

Gabriela osim plesa i šetnji te ostalih fizičkih aktivnosti voli i čitanje te baviti se psihologijom. Smatra da bi mnoge probleme koje trenutačno imamo u svijetu riješilo više ljubavi i empatije u ljudima.

Kao Miss Universe Hrvatske zalagala bi se za ljudska prava, zaštitu djece i zaštitu okoliša.

Foto: Samo Mervar za MUH MONIKA BOGDANIĆ, 23, Zagreb

Visina: 175 cm

Obrazovanje/stečeno zvanje: apsolventica Visoke škole za komunikacijski menadžment Edward Bernays

Strani jezici: engleski

Monika se najviše voli opuštati uz neku dobru knjigu ili provoditi vrijeme u prirodi. Uživa u crtanju te plesu. Pleše od malih nogu, bavila se i gimnastikom, no sada kondiciju održava vježbanjem u teretani i šetnjama u prirodi. Sudjelovala je u nekoliko humanitarnih akcija skupljajući hranu, novac i odjeću za beskućnike.

Kao Miss Universe Hrvatske zalagala bi se za djecu koja nemaju mogućnost školovanja te se truditi pomoći im u što većem broju.

Foto: Samo Mervar za MUH MARIA DELIĆ, 23, Rijeka

Visina: 173 cm

Obrazovanje/stečeno zvanje: studentica međunarodnog poslovanja na RIT Croatia u Zagrebu

Strani jezici: engleski

Maria voli vježbati u teretani jer joj to pomaže da se osjeća dobro, ali i da izgleda dobro. Volontirala je u jednoj radionici za djecu čiji roditelji nisu bili financijski u mogućnosti plaćati instrukcije, pa im je pomagala s učenjem engleskog.

Kao Miss Universe Hrvatske želi se zalagati za jednaka prava i prilike u društvu što bi trebala biti osnova modernog društva

Foto: Samo Mervar za MUH VERONIKA ĐEREK, 18, Ivanić Grad

Visina: 173,5 cm

Obrazovanje/stečeno zvanje: maturantica Srednje škole Ivan Švear, Opća gimnazija Ivanić Grad

Strani jezici: engleski

Ples je za Veroniku postao način života i njena najveća ljubav. Plesom se bavila 12 godina, a sa svojim mažoret timom je osvajala mnoga prvenstva. U slobodno vrijeme ide u teretanu, bavi se sportom i druži s prijateljima i obitelji. Rado se odazove i humanitarnim akcijama poput onih Crvenog križa.

Kao Miss Universe Hrvatske najviše će se zalagati za poboljšanje uvjeta i skrbi djece u domovima za nezbrinutu djecu. Nastojala bi pojačati svijest ljudi ali i vladajućih o tom velikom problemu koji se tiče svih nas.

Foto: Samo Mervar za MUH LARA FUCHS, 20, Poreč

Visina: 178 cm

Obrazovanje/stečeno zvanje: stručni studij Vinarstva i vinogradarstva na Veleučilištu u Rijeci; studij dizajna interijera na Callegari Rijeka

Strani jezici: engleski , talijanski, njemački

Larin hobi je jahanje te vodi školu jahanja za djecu, a voli i slikati i izrađivati dekoraciju decoupage tehnikom. Veliko zadovoljstvo pronalazi i u volontiranju i brizi o starijim i nemoćnim osobama kao i u skloništu za napuštene životinje.

Kao Miss Universe Hrvatske najviše bi se zalagala za bolji životni standard i životne/poslovne prilike za mlade. Voljela bi pomoći u pronalasku posla sposobnim mladim ljudima kako ne bi morali tražiti posao izvan granica Hrvatske.

Foto: Samo Mervar za MUH IRIS KRALJ, 25, Varaždin

Visina: 172 cm

Obrazovanje/stečeno zvanje: završila Gospodarsku školu Varaždin; zamrznula studij tehničke i gospodarske logistike na Sveučilištu sjever u Varaždinu

Strani jezici: engleski, slovenski, njemački, talijanski

Iris najviše voli trenirati i baviti se fitnesom, šetati prirodom, plivati u čistom moru i osjećati taj mir koji joj priroda, more i zelenilo pružaju. U slobodno vrijeme voli i slikati. Smatra da bi svi zajedno trebali više brinuti o zaštiti prirode i očuvanju ugroženih vrsta.

Kao Miss Universe Hrvatske želi se zalagati za pomoć životinjama, prirodi, djeci te, iako će možda zvučati kao kliše, sada su vremena kada se trebamo zalagati za mir u svijetu.

Foto: Samo Mervar za MUH KLAUDIJA KREZIĆ, 23, Sesvetski Kraljevec

Visina: 183 cm

Obrazovanje/stečeno zvanje: završila Trgovačku školu u Zagrebu

Strani jezici: engleski

Klaudija najviše voli šetnje u prirodi sa svojom mezimicom Lalom, druženja u krugu bliskih prijatelja, obitelji i dečka. Voli redovito vježbati u teretani zbog boljeg fizičkog i psihičkog stanja.

Kao Miss Universe Hrvatske želi se zalagati i poticati mlade djevojke na dodatno obrazovanje jer smatra da je to izuzetno važno. Ljepota je prolazna ali ne i ono što imaš u glavi. Bez obzira na našu „ravnopravnost“, smatra da je dodatan plus kada je žena obrazovana jer joj tada ne može konkurirati niti jedan muškarac.

Foto: Samo Mervar za MUH

ANDREA MANDARIĆ, 22, Split

Visina: 173 cm

Obrazovanje/stečeno zvanje: Završila Obrtničku školu u Splitu

Strani jezici: engleski

Andrea u slobodno vrijeme najviše voli crtati te vježbati i trčati. Kada je bila u prilici, posjetila bi dom u kojem borave djeca s Downovim sindromom te se igrala i družila s njima.

Kao Miss Universe Hrvatske želi se zalagati protiv nasilja nad ženama i djecom jer je to narušavanje temeljnih ljudskih prava i veliki problem u društvu, osobito iz razloga što se mnoge žene još uvijek boje prijaviti nasilje.

Foto: Samo Mervar za MUH EMANUELA MAŽAR, 21, Samobor

Visina: 178 cm

Obrazovanje/stečeno zvanje: studentica na Sveučilištu Vern

Strani jezici: engleski

Emanuela obožava zabavu, glazbu, ples, sport. Vrlo je komunikativna, energična i vesela i voli to svoje raspoloženje prenositi na druge. Bavila se odbojkom i atletikom no zbog zdravstvenih razloga morala je odustati, pa se sada sportom bavi samo rekreativno. Kad god može, pomaže starijim i nemoćnim osobama, a kako voli životinje, sudjeluje u doniranju i pomoći bolesnim i napuštenim životinjama.

Kao Miss Universe Hrvatske želi se zalagati za poboljšanje društvene svijesti o brizi i vrijednosti životinja. Željela bi utjecati i na mišljenje ljudi o životu, da se čini kao da imamo vječnost učiniti nešto za sebe, da budemo sretniji, no zašto čekati „trenutak“ kada je prilika već sada tu.

Foto: Samo Mervar za MUH MAGDALENA MILOŠEVIĆ, 21, Metković

Visina: 165 cm

Obrazovanje/stečeno zvanje: Završila je Srednju poljoprivrednu i tehničku školu Opuzen

Strani jezici: engleski

Magdalena u slobodno vrijeme voli čitati, baviti se sportom te sudjelovati u kulturno-umjetničkom društvu gdje stječe nova poznanstva kroz ples. Svojim najvećim blagoslovom smatra svoju obitelj i prijatelje. S njima svake godine za Božić sudjeluje u skupljanju donacija za ljude koji nisu u stabilnoj financijskoj situaciji, a pomagala je i ugroženim obiteljima tijekom potresa u Petrinji.

Kao Miss Universe Hrvatske želi se zalagati za zaštitu žena koje sve više stradaju od svoje vlastite obitelji. Zatražila bi maksimalnu podršku od sigurnih kuća kojih ima vrlo malo u Hrvatskoj. Zalagala bi se i za pružanje svakog vida podrške djeci s posebnim potrebama tijekom školovanja kao i njihovim obiteljima te da se nakon školovanja uključe u tržište rada obzirom na njihove mogućnosti.

Foto: Samo Mervar za MUH ARIJANA PODGAJSKI, 19, Krapina

Visina: 170 cm

Obrazovanje/stečeno zvanje: studira na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu

Strani jezici: engleski

Arijana voli trenirati kod kuće, vježbati yogu, šetati prirodom, čitati dobru knjigu. Ponosna je na sebe što u svim lošim situacijama uvijek pokušava pronaći nešto dobro i poučno. S majkom je posjećivala sklonište za napuštene životinje te ih izvodila u šetnju.

Kao Miss Universe Hrvatske želi se zalagati za mentalno zdravlje, prava žena i napuštene životinje.

Foto: Samo Mervar za MUH KARMEN VULIĆ, 24, Split

Visina: 172 cm

Obrazovanje/stečeno zvanje: studira telekomunikacije i informatiku na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu

Strani jezici: engleski

Karmen je vrlo ponosna na sebe što je u sportu od malih nogu, što ju je izgradilo kao osobu. Sa 7 godina počela je trenirati gimnastiku koja je njena prva ljubav, a danas znanje prenosi mlađim uzrastima. Uz fakultet upisala je učilište za fitness trenera. Tri godine već trenira i ples, a počela se baviti i penjanjem po stijenama.

Kao Miss Universe Hrvatske zalagati će se za razumijevanje i uvažavanje etničkih skupina te ravnopravnost žena.

Foto: Samo Mervar za MUH ANTONELA ZVONKOVIĆ, 21, Karlovac

Visina: 161 cm

Obrazovanje/stečeno zvanje: studira dizajn grafičkih proizvoda na Grafičkom fakultetu u Zagrebu

Strani jezici: engleski, njemački

Antonela najviše voli crtati portrete, fotografirati i snimati. Ponosna je na sebe što se usred ljeta uspjela uspješno popeti na Biokovo. Pomaže osobama s posebnim potrebama i djeci s autizmom, volontirala na njihovim događanjima i fotografirala sportske igre.

Kao Miss Universe Hrvatske zalagati će se za mir i toleranciju te da se ljudi lijepo ponašaju jedni prema drugima.

Foto: Samo Mervar za MUH Koja će od ovih lijepih i pametnih djevojaka postati nova Miss Universe Hrvatske saznati ćemo u ponedjeljak od 20 sati.

MISS UNIVERSE® najprestižniji je izbor ljepote na svijetu s tradicijom dugom 70 godina, u vlasništvu WME Endeavor agencije, globalnom lideru u svijetu zabave, sporta, događanja, medija i mode. Pobjednica MISS UNIVERSE® godinu dana živi u New Yorku i surađuje s raznim organizacijama za borbu protiv širenja HIV-a i borbi protiv AIDS-a, te postaje ambasadorica dobre volje pri UN-u. Izbor Miss Universe® uživo ili putem snimke gleda više od milijardu ljudi u 180 zemalja svijeta.

Aktualna Miss Universe® je 21-godišnja Harnaaz Sandhu iz Indije koja najveću inspiraciju crpi od svoje majke, koja je slomila generacije patrijarhata kako bi postala uspješna doktorica ginekologije i vodila svoju obitelj. Potaknuta podržati druge žene na isti način, Harnaaz je odrasla radeći sa svojom majkom u zdravstvenim kampovima koji su se baviti zdravljem žena i menstrualnom higijenom.

Duboko svjesna privilegije koje joj je dala borba njezine majke, Harnaaz je danas snažan zagovornik osnaživanja žena, posebno njihovih ustavnih prava na obrazovanje, karijeru i slobodu izbora. Profesionalno, Harnaaz je glumica sa dva Punjabi filma koji bi trebali biti objavljeni 2022. godine i nada se razbiti stereotipe koji u svijetu vladaju prema ženama.

