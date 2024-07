Ispada da smo oduševljeni stručnom komentatoricom u emisijama o Euru jer o nogometu priča tako stručno i kvalitetno, a žena je

Tihana Nemčić Bojić, Emisija o Euru, HRT 2, tri ruže

Na početku tjedna odmah je bilo jasno da se jednostavno mora pisati o novoj stručnoj komentatorici koja se pojavila u emisijama o Euru u kojima se analiziraju nogometne utakmice, no poslije sam gotovo odustao jer je toliko tekstova i postova napisano u svega nekoliko dana da sam pomislio da možda više nema i potrebe. U jednom trenu sam se zapitao radimo li možda i kontra uslugu i Tihani i svim ostalim pametnim ženama jer maltene ispada da smo oduševljeni njome jer o nogometu priča tako stručno i kvalitetno, a žena je. Najgore bi bilo da pomislimo da nema puno žena koje itekako znaju što je zaleđe. Što je nedopušteno igranje rukom vjerojatno više nitko ne zna, ali to je tema za druge stranice. I onda sam se sjetio da je Nemčić Bojić zamijenila patetičnog Joška Jeličića u studiju. Evo odmah tri ruže novoj komentatorici.

Mark Cavendish: Nikad nije dovoljno, HRT 2, dvije ruže

Jako ugodno sam se iznenadio kada sam u četvrtak navečer ugledao dokumentarac o 39-godišnjem biciklistu Marku Cavendishu koji je dan prije napravio rezultat za povijest, kada je osvojio 35 etapu na najvećoj biciklističkoj utrci na svijetu Tour de Franceu i tako srušio rekord Eddy Merckxa koji se posljednji put natjecao na ovoj utrci prije davnih 49 godina. Samo ono što se dogodilo u posljednjih godinu dana zaslužuje dokumentarac jer je na kraju prošle godine Cavendish odlučio odustati od mirovine, jer je zbog pada morao napustiti Tour, da bi ga na prvoj etapi ove godine sve televizijske kamere snimile kako povraća na biciklu zbog iscrpljenosti od velike vrućine te se sa strepnjom pratilo hoće li uopće dovršiti prvu etapu. Krajem 2016. Marku Cavendishu nedostajale su samo četiri etapne pobjede na Tour de Franceu kako bi dostigao Merckxa koji je postigao 34 etapne pobjede i time zapečatio svoje naslijeđe. Umjesto toga, uslijedilo je pet godina ozljeda, bolesti i depresije, a to smo gledali u ovom fantastičnom dokumentarcu. Uz ekskluzivan razgovor s Markom, njegovom ženom Petom, kolegama iz tima i trenerima, dokumentarac govori o njegovu usponu i padu te ponovnom rođenju istinskog sportskog velikana. Bez zadrške i iskreno otkriva priču o sportašu velike izdržljivosti i vjere u sebe te govori o zakulisnim događajima koji su omogućili jedan od najinspirativnijih i najneočekivanijih povrataka u povijesti sporta. Nevjerojatno je vidjeti kako se i najveći sportaši mogu lako naći na dnu, ali je i iznimno inspirirajuće vidjeti njihov povratak na vrh.

TV kalendar, HRT 1, kaktus

Ne znam kada sam se u posljednje vrijeme osjetio tako staro kao kada sam kao prvi prilog u "TV kalendaru" ugledao onaj o Jadranki Kosor jer je prije petnaest godina, 6. srpnja 2009., postala premijerka nakon glasanja u Saboru, a nakon što je njezin prethodnik i šef Ivo Sanader, iz nikad do kraja razjašnjenih razloga, dao ostavku na dužnost premijera. U doba njenog mandata mnogi su dijelili kaktuse, a sada, 15 godina poslije, vjerojatno bi Jadranki Kosor dodijelili ružu za sve, pogotovo kada gledaju ponašanje aktualnog premijera i predsjednika. A kako je ovo tv kritika, onda ovdje ide kaktus, i to zato što se bojim da ću nakon gledanja tog priloga dobiti dijabetes jer je bio prepozitivan i iz tv ekrana su ispadali samo bomboni te su se spominjale njene novinarske nagrade i to da je čula kako bi mogla postati premijerka na svoj rođendan. Potrebna je na bombonu makar crta sive.

Grčka - Hrvatska, RTL, ruža

Finale kvalifikacijskog košarkaškog turnira za nastup na Olimpijskim igrama u Parizu, u kojem su igrale Hrvatska i Grčka, emitiran je na RTL-u, a ne na RTL-u 2 kao neke druge utakmice te je za pohvalu da je ova utakmica bila na glavnom kanalu. Doduše, odluka je RTL-u olakšana jer su sada već praktički u ljetnoj shemi i vikendom navečer ionako nemaju drugo nego filmove stare dvadesetak godina. No isto tako neću se pridružiti onima koji su bacali drvlje i kamenje na RTL jer su košarkaši u tjednu bili na RTL 2 jer je taj program realno jednako vidljiv kao i ovaj glavni, ali i jer dobro znamo da rezultati stvaraju interes i stoga mi je još više žao što naši reprezentativci nisu imali još malo snage pa da pobijede Grke i dođu na najveću pozornicu u Pariz.

