Jacques Houdek susreo se s problemom koji sve češće pogađa muškarce! Iskreno je progovorio

Misliš da ja nemam pravo (na doživotnu čupu) samo zato što sam muško?, upitao je pjevač Jacques Houdek na društvenoj mreži Facebook, a zatim otkrio kako je imao problema s opadanjem kose. - Ma, dajte, prosim vas... Kosa i njeno presađivanje, problem gubitka kose, da budu tabui u 21. stoljeću? No way - napisao je pjevač, a zatim dodao da se on odlučio na zahvat u jednoj zagrebačkoj poliklinici gdje su mu riješili problem visokih zaliska.

- Nismo ništa manje vrijedni i ne gubimo na muškosti, nego baš suprotno. Destigmatizirajmo taj problem, i ako nas smeta, pomozimo si i iskoristimo znanje naših stručnjaka - napisao je. Ranije su se na zahvat presađivanja kose odlučili i još neki popularni Hrvati, kao što su chef Ivan Pažanin te glazbenik Tony Cetinski. Cetinski je pak otkrio da se podvrgnuo tretmanu transplantacije kose.

Na to se odlučio sam te svoj problem riješio potpuno bezbolno. - Već dugo sam imao želju otići na transplantaciju kose i sretan sam što radi toga nisam morao otputovati izvan granica Lijepe Naše jer je doktorica i stručnjakinja za kosu - Ana Maletić, u tom području uvjerljivo najbolja. Iskreno se veselim rezultatima! - napisao je Tony na Instagramu.

