FOTO Meri Goldašić nakon dugo vremena u restoranu brze hrane s pobjednikom 'Masterchefa'

Bivša i najpopularnija kandidatkinja prethodne sezone kulinarskog showa MasterChef, Meri Goldašić ljetne dane i godišnji odmor provodi u rodnom joj Šibeniku. Ova Dalmatinka svakodnevno na društvenoj mreži Instagram dijeli trenutke i zanimljivosti iz privatnog života, a sve kako bi barem malo nasmijala i oraspoložila svoje pratitelje. Meri se pohvalila kako je u Šibeniku naletjela na pobjednika prošle sezone istoimenog showa Luku Veića te su se fotografirali u jednom restoranu brze hrane. Zajedno su se fotografirali na terasi restorana.

Podsjetimo, Meri Goldašić velika je zaljubljenica u putovanja, a nedavno je u intervjuu za Večernji list govorila i o svom putovanju u Zanzibar. - Putovanja rijetko planiramo, zbog prirode posla kojim se bavimo. Suprug se bavi ugradnjom solarnih panela, pa nikad ne znamo kakav će nam raspored biti nekoliko mjeseci unaprijed. Zato ga ja obično dovodim pred gotov čin, kao što sam mu i ovaj put, u utorak ujutro, rekla da u petak letimo u Zanzibar i da se brzo snađe. On je čovjek koji voli svoj posao i predan mu je sto posto, pa mi nema druge opcije, nego ga šokirati. Tako nam uvijek ispadne najbolje - ispričala nam je Meri koja na društvenoj mreži Instagram broj više od šezdeset tisuća obožavatelja.

A zašto baš Zanzibar, objasnila nam je u nastavku. - Tanzanija je, uz Japan, dijelila prvo mjesto na listi zemalja koje želim posjetiti. Kad pomislim na putovanje i destinacije koje želim upoznati, to su uvijek mjesta sa suprotnim načinom života, kulturom i običajima od ovih na koje smo naviknuli. Na putovanju želim posve drugačiju svakodnevicu, nova iskustva i učenja. Naravno, na mojoj "bucket listi" putovanja se nalazi još afričkih zemalja, no Tanzanija je bila idealan spoj, s obzirom na to da smo odsjeli na otoku, Zanzibaru, a posjetili i kopneni dio Tanzanije, nacionalni park Mikumi. Zanzibar, u Tanzaniji, jedan je veliki izlazak iz komfor zone, u svakom pogledu, pogotovo ako putujete na budžetu i odsjedate u hotelima koji nisu luksuzni. Čula sam podijeljena iskustva o Zanzibaru, no htjela sam sama izgraditi svoje mišljenje i donijeti vlastiti zaključak - kazala je jedna od omiljenih natjecateljica prošlogodišnje sezone "MasterChefa" te je dodala:

- Zanzibar mi je bio primamljiv u prvom redu zbog safarija. U Mikumi, nacionalni park, krećemo sa Zanzibara, u ranim jutarnjim satima, avionom do "Mainlanda", kako lokalci kažu, odnosno na kopno, u Tanzaniju. Avion je bio malen, svega 12 putnika je stalo, a pilot upravlja njim direktno ispred nas, nema odvojenu kabinu. Let traje 90 minuta i divimo se tom zelenilu i savani. Slijećemo na pistu koja nema asfalt, začuđujuće glatko te se odmah, svega 30 metara od parkiranog aviona, prebacujemo u džip, u kojem se vozimo pet sati, kroz krivudave i grbave ceste savane, vjetrić ti olakšava vrućine, gledaš životinje poput lavova, geparda, žirafa, slonova, zebri, majmuna, u njihovom prirodnom staništu, a pritom ih ne ometaš, već u tišini zastaneš neposredno pored njih i diviš se njihovoj ljepoti. To je zaista prizor koji te ostavlja bez daha, vrijedan svakog centa. Doživljaj iz savane se ne može usporediti s prizorima koje ćeš vidjeti u Zoološkom vrtu, gdje životinje nisu slobodne - opisala je simpatična Dalmatinka.

