Irena iz 'Života na vagi': Moram još jedno desetak kilograma skinuti, čeka me operacija

U sedmoj sezoni showa "Život na vagi" gledali smo Irenu Pušec koja je na finalnom vaganju sredinom prosinca prošle godine imala 138,8 kilograma te je izgubila 31,1 kilogram i tjelesnu masu smanjila za 18,3 posto. Sada je ispričala kako u show nije došla s namjerom da osvoji nešto, nego da popravi svoju zdravstvenu situaciju.

- Zdravlje mi je prioritet do kraja života. Moram zbog koljena skidati kilograme. Imam trenutačno dosta pretraga, moram oba koljena micati. Moram jednoga po jednoga mijenjati, a kako bih to uspjela, moram još jedno desetak kilograma skinuti. Pretpostavljam da će operacija biti na ljeto - ispričala je Irena u intervju za RTL. Show joj je donio brojne pozitivne promjene i trudi se živjeti zdravije i ne skriva da je zadovoljna kako napreduje u svemu.

- Zadovoljna sam sama sa sobom. Skroz sam druga osoba. Bila sam u puno većem problemu, noge su bile pune vode, više nemam astmu, ne trošim pumpice, a što se tiče disanja, ono se skroz popravilo. Više ne koristim tablete za tlak, no još imam vode u tijelu - ispričala je Irena. Drago joj je što sada može češće čuvati unuka što joj je prije bio problem jer se teško kretala, a veseli se što će sa suprugom ove godine zrakoplovom otputovati do Dubrovnika. Nakon showa ostala je u kontaktu s drugim kandidatima, a često se čuje i s trenericom Mirnom. Zbog problema s koljenima nakon showa nije u mogućnosti posvetiti se vježbanju koliko želi.

- Nažalost, zbog jakih bolova u koljenima ne mogu vježbati koliko želim, ali moje se kretanje jako popravilo, eto, tri sata stajanja na koncertu i malo plesa uz muziku vam je najveći dokaz da sam bolje sa zdravljem. Noge mi više nisu toliko otečene, ne skuplja mi se voda, jedinu su ta koljena problem, no ako Bog da, do druge godine riješit ću i to. Liječnici su mi objasnili da moram riješiti jedno po jedno, a za svako koljeno treba šest mjeseci oporavka, ali najvažnije je da moji kilogrami ne idu gore i da se pripremam za operaciju - otkrila je nedavno Irena.

