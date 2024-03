Petra iz 'Braka na prvu' otkrila koliko je kilograma skinula i koja je njezina tajna

Liječnica Petra Meštrić sudjelovala je u prošloj sezoni RTL-ovog sociološkog eksperimenta "Brak na prvu", a nakon završetka eksperimenta ostala je izrazito aktivna na društvenim mrežama gdje dijeli različite detalje iz života. Naime, Petra se često pojavljuje na društvenim događanjima te svojim izdanjima privlači poglede i dobiva brojne komplimente. Meštrić je ovoga puta bila na jednom događaju, a pored fotografije je otkrila tajnu svoje fizičke transformacije. Naime, liječnica je vidljivo smršavjela.

- Ne jedem ni tjesteninu, ni slatko, ni kruh, malo sam tužna... ili ipak nisam. Petnaest kilograma manje i dalje brojim - napisala je Petra pored fotografije.

Podsjetimo, Petra se nedavno pohvalila treninzima kojima može zahvaliti na ovoj promjeni, a za nju ih priprema njezin kolega iz showa, privatni trener Stefan Modrić. O novostima u svom životu Petra je nedavno ispričala i u intervjuu za RTL.hr.

- Pa ja sam smršavila, ali naravno htjela bih još malo smršaviti. No ne ide to uvijek tako po planu. Ne držim se više toliko strogo samog režima i dopuštam si poneke cheat mealove i slično. Ali redovito treniram u teretani – 2 do 3 puta tjedno odnosno koliko stignem. Iako jesam smršavila, nadam se da ću se sada i utegnuti - zaključila je tada.

Inače, nedavno se preko društvenih mreža obratila i svojim pacijentima. Petra se osvrnula na verbalno nasilje na Internetu. U objavi je podijelila neke od komentara koje i sama dobiva i navela primjere verbalnog nasilja s kojim se ona susreće. "Današnju objavu posvećujem roditeljima. Svima vama dragi roditelji koji svoju djecu puštate bez nadzora na internetu. Pa ista ta djeca vrijeđaju i zlostavljaju ljude koji im možda mogu i biti roditelji po godinama", počela je Petra objavu pa objasnila da je ponašanje nešto što se ući kod kuće.

"Kažu da se ponašanje nosi od kuće, pa jeste li razmislili o tome kako svojim primjerom utječete na svoju djecu? ‘Glupa plastična koza‘ komentira jedna vrla majka s troje djece na profilnoj slici. Baš me zanima kakav su primjer mogla dobiti ta ista djeca", napisala je još i istaknula da se lako zaboravlja na nasilje koje se nanosi drugima.

"A kad se vas i vaše dijete maltretira okrenuli bi nebo i zemlju, a ni ne sjetite se da ste možda i vi to isto radili. Nasilja ima mnogo i vrlo često je verbalno još gore od onog fizičkog. Pa komentari, vrijeđanja pod krinkom iskrenosti i direktnosti. Biti prozvan komentirati tuđe izbore sa epitetima ‘jadan, ograničen‘, a istovremeno nigdje ne piše da je tvoje razmišljanje ultimativno pravo, ispravno i jedina istina. Pitam se gdje je nestalo poštovanje, dobar odgoj i empatija", zaključila je svoju objavu.

