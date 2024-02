Indira Levak pokazala novu dugu kosu: Ugradila ekstenzije i iznenadila pratitelje

Glazbenica Indira Levak već gudi niz godina nosi kratku kosu koja je postala njezin zaštitni znak, a izgleda da se sada odlučila na drastičnu promjenu. Naime, ova Županjka na društvenoj mreži Instagram objavila je snimku iz frizerskog salona kako bi osvježila svoju platinastu boju, ali i ugradila ekstenzije. U videu se vidi kako joj čak tri frizerke nadograđuju duge platinaste pramenove pa je tako sve iznenadila velikom promjenom. Kako bilo, izgleda da je pjevačica ugradila ekstenzije isključivo zbog gustoće zato što je već u sljedećoj objavi vidljivo kako joj je frizura ipak kratka, odnosno ostala je vjerna svom kratkom bobu.

- "Moji čarobnjaci", napisala je Indira ispod fotografije s njezinom novom i osvježenom bojom i frizurom. Ako se prisjetimo, ova plavuša u sretnom je braku već deset godina sa suprugom Miroslavom Levakom. Nedavno je u jednom intervjuu priznala kako u njihovu odnosu ona zna biti ta koja je lošije volje, ali isključivo u svoja četiri zida. - Kakva je to pjevačica koja je namrštena? Nikakva! I ja sam žena koja zna biti namrštena, ali u svoja četiri zida. Kad me muž živcira - priznala je Indira za jednu srpsku televiziju i otkrila zbog čega u njihovu braku najčešće dolazi do nesuglasica.

Foto: Instagram

- "Danas smo imali veliku raspravu jer uređujemo jedan lijepi stan, a ja se inače bavim i dizajnom pa je promijenio moju zamisao pa sam bila jako ljuta. Onda je rekao, onako tipični Ovan: 'Evo gle danas cijeli dan radim i ti me nisi nijednom riječju pohvalila! Ja sam rekla: 'Pohvaljujem te, ali si mi izmijenio moju ideju i to mi se ne sviđa!'. Ali, nakon pet minuta šaljemo si lijepe porukice, on je moja potpora, on je moja stijena. Uz mene je, tu ga osjećam" - kazala je energična pjevačica.

Za njihovu je sreću zapravo zaslužna ona zato što je bila hrabrija te napravila prvi korak. - "Mi smo bili prijatelji prije nego što smo postali supružnici. Ali ja sam bila puno hrabrija kada je on u pitanju. Jest da je on velik, krasan i divan mišićavi momak, ali je bio jako stidljiv. Hvala ti, Bože, što sam ja napravila prvi korak" - prisjetila se Indira u intervjuu za Plus.

