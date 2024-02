Indira Levak otkrila recept za uspješan brak: 'Ludost je da ne razgovaram tri dana sa suprugom'

Pjevačica Indira Levak uvijek je otvorena i iskrena, a voli podijeliti i neke detalje iz privatnog života. Tako je ovaj put progovorila o braku sa svojim suprugom Miroslavom Levakom. Indira je otkrila da su velika podrška jedno drugome, te da je on njen mentor. - Super se nadopunjujemo i to je jako bitno. Velika smo podrška jedno drugome. On je moj mentor, uistinu životni mentor. Vrlo je mudar, stvarno ga volim poslušati jer je jako pametan - rekla je za InMagazin. Dio Indirina tima postao je i njen posinak Roberto.

- Roberto je postao moja desna ruka. On je mlad, prpošan, voli slušati, voli raditi što je najbitnije. Kad ne radi, on dobije batina, onda ga mogu ukoriti - našalila se pjevačica.

U 50. je postala baka, prije godinu i pol njen posinak je dobio sina Liama i to je razveselilo cijelu obitelj.

- Pa Liam je sve. U jednom momentu čistačica što i nije tako loše kad dođe kod babe neka počisti sve. Onda smo mu u jednom momentu dali gitaru, kako udara po toj gitari pa sam shvatila da postoji nekakav potencijal u tom svemu, e onda dida baca loptu. Sine, pusti ove pjevače, daj loptu, udaraj. To je jedno predivno dijete i unio nam je jako veliku radost u naše živote. Malo čekamo da odraste da ga svuda vodimo - rekla je.

Indira je otkrila i kakva je kad se naljuti.

- Budem jako glasna, moje svađe su vrlo kratke. To ti krene, ruši se zgrada i onda gotovo. Ma to sam shvatila kroz godine života. Zamisli trošiti vrijeme, nekako sad u 50-im godinama previše razmišljam o prolaznosti života. I onda se mislim ja sad da gubim tri dana u šutnji, da ne razgovaram s mojim suprugom pa to je ludost. Nego malo piju, piju, miju miju i gotovo. Zagrlimo se i idemo dalje kao da se ništa nije dogodilo. To je moj recept za uspješan brak - zaključila je Indira.

