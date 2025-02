Ida Prester izašla sa sinom iz bolnice nakon čudne dijagnoze: 'Ostarjeli smo par godina'

Poznata pjevačica i voditeljica Ida Prester na svom je Instagram profilu objavila dirljivu fotografiju i poruku koja je raznježila njezine pratitelje. Nakon sedam dugih dana provedenih u bolnici, Idin sin Roko uspješno se oporavio, a obitelj se konačno vratila kući.

- Izašli smo iz bolnice! 7 dugih dana. Roko je pobijedio zločestu bakteriju. Iscrpljeni smo, ali napokon mirni, Na tjedan dana nam je život stao. Ništa drugo nije važno, NIŠTA. Sad kad smo došli sretni doma razmišljam o svim onim tužnim i zabrinutim roditeljima koji su još uvijek u bolničkim sobama, pored plastičnih krevetića pod neonskim svjetlom. Roditelji djece s težim dijagnozama. Mi smo u ovih tjedan dana ostarjeli par godina, ne mogu si ni zamisliti kroz što ti ljudi prolaze. Biti roditelj je najljepše i najstrašnije iskustvo, lepeza emocija za koje nisi znao da posjeduješ. Imati zdravo dijete je jedini dobitak na lotu koji nam treba. Mi koji to imamo - naučimo se biti zahvalni, napisala je Ida pokraj fotografija na kojima se vidi kako su nasmiješeni Roko i ona izašli iz bolnice, a čekali su ih i Rokov brat Rio i djed Mladen.

Podsjetimo, Ida je prije nekoliko dana objasnila kako je njezinog sina počelo boljeti oko i kako nakon prvih pregleda liječnici nisu uočili ništa zabrinjavajuće. "4 dana teškog stresa. Sve se ok završilo, ali bilo je napeto.. jako bizaran slučaj, pravi dr. House. Pišem tu za slučaj da se nekome desi slično, osobno nisam znala da to postoji. Roku su u srijedu krenuli užasni bolovi u desnom oku, previjao se od bola. Odmah smo otišli na hitnu kod oftalmologa, nalaz skroz uredan. Kroz noć i ujutro još gori bolovi. Pedijatri, oftalmolozi, otorinci.. ne mogu skužit što je. Sinusi čisti, oko sa svih strana super, mala temperaturica, CRP ok. A njemu sve gore! Popodne u četvrtak mu se bol smirila i napokon je zaspao. Već smo mislili - prolazi, možda bio neki stres, aj dobro je. Oko 22 sam ga pogledala i nešto mi je bilo čudno. Cijelo vrijeme je bio u mraku, jedva sam skužila. Kao da mu je to desno oko bilo manje. Pofotkala sam i poslala doktorici Fiolić. Sva sreća da je bila budna! Nazvala me i rekla: hitno u Klaićevu!

Nakon 3 sata čekanja primili su nas, doktorice su divne, al ih je premalo. Roko je padao od umora, a CRP mu je od jutra narastao 10 puta. Zadržali su ga u bolnici, a ja se vratila kući usred noći. Vani i ja smo bili u totalnoj panici. Bolje ništa ne guglat.. Jučer je prošao sve pretrage koje postoje, CT, ultrazvuke, sve specijaliste. I napokon smo došli do dijagnoze - celulitis! Ja sam mislila da je to samo ono što žene imaju na guzi. Zapravo je celulitis upala tkiva, kod Roka na čudnom mjestu - oko oka. Viroza koja je vjerojatno iz sinusa prešla na oko. Jako je specifičan slučaj jer se obično vidi crvenilo, Roku je krenulo unutra iza oka, zato ga je boljelo, a nije bilo simptoma osim tog zatvaranja oka. Da nismo skužili odmah, upala bi se proširila na mozak i tko zna sto bi bilo. Sve je tu na glavi blizu, posebno kod klinaca. Rokač je u bolnici na antibioticima još par dana, a mi smo odahnuli i napokon se naspavali. Kad vidite nešto čudno - vičite, bolje ispast lud, nego doći prekasno! To je pouka koju sam izvukla. Puno hvala svim doktorima koji su se ustrčali oko našeg Roka, napisala je Ida u svojoj Instagram objavi uz fotografiju iz bolnice.

Objava je izazvala val podrške među pratiteljima koji su požurili poslati poruke ohrabrenja i želje za brzim oporavkom. "Brz oporavak Rokoko i mami i tati i Riu puno ljubavi," samo je jedan od brojnih komentara podrške. Ida Prester, inače majka dvojice sinova, Roka i Ria, ovom je objavom željela upozoriti druge roditelje na važnost pravovremene reakcije kod neuobičajenih simptoma, zaključivši: "Kad vidite nešto čudno - vičite, bolje ispast lud, nego doći prekasno!"

