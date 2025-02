Joško Lokas: 'Motivaciju pronalazim u strasti prema kvizovima, a najviše me pogodilo pitanje o Luki Ritzu'

Joško Lokas, jedno od najprepoznatljivijih lica s HRT-a, petu je godinu u nizu obnašao ulogu voditelja i urednika "Potjere", daleko najpopularnijeg kviza znanja u Hrvata, kao i njegove 'mlađe' verzije - "Superpotjere". Nakon više od 11 godina snimanja i preko 1600 emisija, interes publike ostaje velik kao prvog dana, a sve to zahvaljujući neprestanim iznenađenjima i besprijekornoj sinergiji između svih aktera u studiju. Za njeno održavanje zaslužan je upravo Joško, kojeg je naš žiri ponovno nominirao za Večernjakovu ružu u kategoriji TV osoba godine.

Kakav je osjećaj biti među nominiranima za Večernjakovu ružu u kategoriji TV osoba godine? Ovogodišnjom eventualnom pobjedom izjednačili biste se s legendarnim Oliverom Mlakarom koji ima pet Večernjakovih ruža.

Hvala vam. Biti nominiran za Večernjakovu ružu uvijek je posebno priznanje. Sama nominacija predstavlja potvrdu da je naš rad prepoznat i cijenjen, što mi izuzetno znači. Da bih pojasnio malo detaljnije. Nominacija stiže kroz ulogu voditelja kvizova. U ovom trenutku Potjere i Superpotjere. Moje sve četiri Večernjakove ruže dolaze iz perioda kada sam vodio Upitnik. Da će kvizovi opet biti toliko popularni i da ćemo moći konkurirati kolegama iz informativnih emisija i velikih spektakl emisija još više me ispunjava profesionalnim ponosom. Nagrade su svakako lijep poticaj, ali ono što me najviše veseli jest podrška i povjerenje publike koje osjećam kroz godine. Izjednačiti se s legendom poput Olivera Mlakara bila bi velika čast jer njegovo ime je oduvijek bilo sinonim za profesionalnost. Na kraju krajeva mislim kako sam svoju prvu ružu dobio gledajući gosp. Olivera godinu prije kako preuzima svoju.

Petu godinu zaredom vodili ste ‘Potjeru’, najpopularniji domaći kviz koji je u 11. godini emitiranja proslavio 1500. izdanje. Čini se kao da ne namjeravate stati; odakle crpite motivaciju za dalje?

‘Potjera’ je projekt koji me ispunjava i izaziva iz emisije u emisiju. U cijelu priču ušao sam u 827. emisiji. Ovih dana snimam 1633 i 1634 emisiju. Mojoj sreći nema kraja. Motivaciju pronalazim u strasti prema kvizovima, želji za stalnim unapređenjem mene kao voditelja na kraju krajeva samog formata te u sjajnoj ekipi s kojom surađujem. Nažalost, vi ih ne vidite tako da nosim ulogu i nekog njihovog vizibilitija, a ova nominacija je iz moje perspektive i njihova nominacija. Svaka nova epizoda donosi nove izazove i prilike za učenje. To me uvijek dodatno motivira.

Protekla godina donijela je mnogo zanimljivih ‘Potjera’. Postoji li izdanje koje će vam ostati u posebnom sjećanju? Ako da, zašto?

Svaka emisija nosi svoje posebnosti i znam kako vam to djeluje kao floskula, ali popularnost Potjere je upravo u tome da mislimo kako smo sve vidjeli, a svaka epizoda nas nanovo iznenadi. Meni osobno svaka epizoda koja se raspliće u posljednjim sekundama uvijek plijeni pažnju. Takvi trenuci podsjećaju me na nepredvidivost i ljepotu kvizaških natjecanja. Ali za ovaj intervju izdvajam epizodu u kojoj je Sven Marcelić pobjedom nad Krešom sebi trasirao put prema ulozi lovca u Superpotjeri.

Publika često ima dojam da lovci znaju apsolutno sve. Koliko je to zapravo točno? Možete li se prisjetiti prošlogodišnje situacije u kojoj su vas lovci negativno iznenadili i kako ste kao voditelj reagirali u tom trenutku?

Naši lovci su izuzetno inteligentni, pametni, obrazovani i informirani, ali nitko ne može znati baš sve. Bilo je situacija kada su ih neka pitanja iznenadila, no to je sastavni dio kviza. Kao voditelj, takve trenutke prihvaćam kako sastavni dio igre jer i oni su samo ljudi. Često prije snimanja govorim natjecateljima kako i lovci znaju zablokirati, ali za razliku od natjecatelja oni previše ne razmišljaju o svojim pogreškama i idu dalje. Natjecatelji si, za razliku od njih, na naoko banalnim pitanjima počinju predbacivati i često u tim trenutcima izgube mir i koncentraciju.

U 2024. emitirala se druga sezona ‘Superpotjere’, koja je prošle godine osvojila Večernjakovu ružu u kategoriji TV emisije godine. Riječ je o izuzetno napetom formatu koji stvara visoku razinu adrenalina kod svih sudionika. Kako doživljavate tu napetost iz perspektive voditelja?

‘Superpotjera’ je zaista intenzivan format koji zahtijeva visoku koncentraciju svih sudionika. Kao voditelj, osjećam tu napetost, ali nastojim je kanalizirati kako bih održao dinamiku emisije i pružio podršku natjecateljima. Adrenalin je prisutan, ali upravo to čini emisiju uzbudljivom i autentičnom. Sve ovo što vam pišem djeluje hladno, ali mislim da na ekranu djeluje točno onako kako je. Rollercoaster emocija. Ne sjećam se da sam radio iti jedan kvizaški format u kojem je cijeli spektar emocija bio toliko prisutan. Ono što daje veliku snagu formatu je i publika. Oni sami reagiraju u većini situacija i to nam je potvrda kako na van izlazi sva ta energija koju proživljavamo na snimanju.

Da imate mogućnost prijaviti se kao natjecatelj, u kojem formatu biste radije sudjelovali – ‘Potjeri’ ili ‘Superpotjeri’?

Oba formata imaju svoje čari, ali mislim da nije to za mene (smijeh). Meni je ova moja uloga sasvim dovoljna.

Tijekom prošle godine natjecateljima i lovcima pročitali ste bezbroj pitanja. Jeste li pritom naišli na neko koje vas je posebno nasmijalo ili pak rastužilo?

Bilo je pitanja koja su me nasmijala zbog svoje duhovitosti. Takvi trenuci unose vedrinu u emisiju i pokazuju raznolikost tema koje obrađujemo. Međutim jedan trenutak je u meni izazvao poplavu emocija koju nisam mogao profesionalno korigirati. U pitanju je bio Luka Ritz. Kroz glavu su mi prošle misli o cijeloj toj priči. O njemu kao predivnom mladiću, njegovoj obitelji, prijateljima, mojoj djeci. Nisam mogao sakriti emociju. Mislim kako sam samo uspio izustiti da se nadam kako niti jedna udruga, organizacija, akcija ma bilo što neće nikad više nositi ime po žrtvama tragičnih događaja.

Većina vas prepoznaje kao voditelja kvizova poput kultnih 'Upitnika', 'Diplomca' i 'Šifre' te novijih 'Potjere' i 'Superpotjere', a nešto manji broj po ulozi televizijskog producenta i scenarista, pri čemu se ističe serija 'Nestali'. Imate li neke posebne planove za 2025. godinu, kakav novi kviz, televizijsku produkciju ili možda upliv u filmske vode, što ste spominjali kao veliku želju?

Pa volio bih realizirati još igranih projekata, a u to svakako ubrajam i nastavak Nestalih. Imam i skice nekih novih serijala pa se ne bih bunio da realiziram i neki film s namjerom prikazivanja u kinu, ali to je za sad predaleko. Za sve to treba imati vremena. Trenutačno imam jako velikih obaveza prema snimanjima Potjere i Superpotjere tako da će pisanje scenarija pričekati ljeto. Što se ostalih projekta tiče Tarik i ja ulazimo u brušenje formata kviza. Sad ide onaj najzanimljiviji dio. Testiranje mehanike igre.

Dolazite li u HNK na dodjelu Ruže 11. 04. Ako dolazite, koga ćete povesti?

Daleko mi je travanj. Tko god bude bit će netko jako blizak.

