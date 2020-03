Hakija iznenadio obožavateljice, najavio da se ženi: 'Imamo ozbiljnu priču i nemamo što čekati'

Najveći zavodnik 12. sezone showa Ljubav je na selu, Hakija Špago pronašao je pravu ljubav. Iako se nakon finala činilo da je izgladio situaciju s Marijanom, s kojom se ljubio već na prvom tulumu, njegovo srce je osvojila tajanstvena 30-godišnja Zagrepčanka.

Upoznali su se, kaže farmer, na društvenim mrežama.

- Upoznali smo se zahvaljujući društvenim mrežama… Jednog dana poslala mi je zahtjev za prijateljstvo. Vidjela me na televiziji, svidio sam joj se, bio sam joj privlačan, zanimljiv, simpatičan i odlučila mi se javiti. Nakon pola sata ja sam njoj prvi poslao poruku - kazao je za RTL i dodao da je sve počelo opuštenim razgovorima, šalama i pričama.

Foto: Privatni album

Zaljubili su se brzo, a presretan farmer kaže da je njegova odabranica već u Konjicu kako bi zakazali termin s matičarom.

- Razgovarali smo danonoćno, preko poruka, videopoziva, zvali jedno drugo! Nakon samo tri dana dogovorili smo piće. Prije desetak dana odlučio sam otputovati k njoj u Zagreb i proveli smo divan tjedan skupa. To je to! Sigurni smo! Trenutno smo kod mene u Konjicu. Imamo ozbiljnu priču i nemamo što čekati, stigli smo ovdje da zakažemo termin s matičarom - kazao je no nije otkrio datum vjenčanja.

O djevojkama koje su bile kod njega na farmi ima samo riječi hvale, a iako nije uspio pronaći zajednički jezik s njima, tvrdi da mu je show ipak pomogao pronaći ljubav.

- Sudbina je odigrala svoje. Danas je pored mene sasvim nova djevojka. Mogu reći da mi je 'Ljubav je na selu' ipak donijela pravu ljubav. Da nije bilo emisije, ne bismo ni čuli jedno za drugo i ne bih sada bio ovako sretan. Emisija nas je spojila! - zaključuje Špago.