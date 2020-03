Poznata Srpkinja koju su povezivali s imućnim Hrvatom razljutila pratitelje: 'S mozgom nešto nije u redu'

Srpska modna blogerica Zorana Jovanović, poznatija pod nadimkom Zorannah, našla se na meti svojih obožavatelja nakon što je na internetu objavljen video u kojem iznosi svoje mišljenje o koronavirusu.

- Ja mislim da je taj virus umjetnim putem nastao, to je moje mišljenje, možda sam u pravu, možda nisam. Smatram da oni sigurno imaju cjepivo za to već napravljeno unaprijed prije izvjesnog vremena- kazala je Zorannah koju na Instagramu prati gotovo 900 tisuća pratitelja.

Svojim obožavateljima iznijela je i svoje predviđanje na koji će se način zaustaviti širenje virusa - Strateški je bilo plasirano tamo gdje je, otišlo je predaleko, to je moje mišljenje, ne mora da znači da sam u pravu, možda sam potpuno pogrešno shvatila. Mislim da će se za nekoliko tjedana čarobno pojaviti to cjepivo i da će se sve vratiti u normalu do 5. mjeseca - istaknula je i izazvala bijes brojnih pratitelja.

pozovite zorannah u balkan info pic.twitter.com/tPNTaMRwt1 — sonnjah (@nonstoptiptop) March 17, 2020

"S mozgom vidimo da se dogodilo nešto strašno", "Mišljenje i dupe ima svatko", "Tko je ova kreatura", "Nemoj samo ti da komentiraš ovakve teme", samo su neki od komentara.

Inače, Zoranu su prošle godine povezivali s Mateom Šarićem, sinom poduzetnika Marijana Šarića. Navodno je upravo zbog njega sve češće boravila u našoj metropoli. Oboje su se hvalili zajedničkim izlascima po noćnim klubovima Zagreba i Beograda, a njihova romansa navodno je pukla sredinom godine.