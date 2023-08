Gvardiolova sestra oglasila se nakon što je Joško predstavljen kao igrač Manchester Cityja

Hrvatska ima najskupljeg stopera u povijesti nogometa! Donedavni igrač RB Leipziga Joško Gvardiol (21) danas je i službeno predstavljen kao novi igrač engleskog nogometnog prvaka Manchester Cityja s kojim je potpisao petogodišnji ugovor.

Nakon što se oprostio od Leipziga, te predstavio navijačima Cityja, naš Vatreni na svom je Instagram objavio video koji prikazuje njegov prvi dan u Manchesteru.

Nedugo nakon toga na Instagramu se oglasila i njegova sestra Lorena (23) koja je na Instagram priči podijelila ilustraciju na kojoj Joško ulazi kroz vrata na kojima piše Manchester City House dok ga s druge strane srdačno dočekuje trener Josep Guardiola.

Gvardiol je u medijskim istupima često isticao kako mu je upravo obitelj najveća podrška. Uz sestru Lorenu koja je studentica te se bavi modelingom i radi u prodaji jedne tvrtke, Joško ima i stariju sestru Franku (30) koja se bavi rukometom.

I jedna i druga ne kriju koliko su ponosne na svog brata kojeg tijekom važnih natjecanja često zajedno bodre s tribina.

Podsjetimo, Gvardiol će u Manchesteru igrati sa suigračem iz reprezentacije Mateom Kovačićem i to ga iznimno veseli.No, zadovoljan je i činjenicom što se više neće morati brinuti o tome kako čuvati talentiranog Erlinga Haalanda. On će mu sada također biti suigrač, a kako je to igrati protiv njega iskusio je prošle sezone u Ligi prvaka kada je City izbacio tada njegov Leipzig.

- Što se tiče Erlinga Haalanda, znamo što nam je napravio prošle godine. Dobro je što smo sada na istoj strani! Bio je odličan igrač i u Bundesligi. Snažan je i brz, ima sve preduvjete da bude jedan od najboljih na svijetu. Srećom, sad smo na istoj strani i ne moram se brinuti o njemu- rekao je Gvardiol na predstavljanju navijačima.

