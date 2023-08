Predivna supruga Marina Čilića otkriva kakav je tenisač kao roditelj, a otkrila i što radi u pauzi od treninga

MODNI STILIST

Marko Grubnić pokazao kako uživa u Španjolskoj, javio se s bazena i pokazao koju knjigu čita

Na fotografiji je Marko posebno istaknuo svoju kombinaciju koja se sastojala od košulje i hlača, a sve je upotpunio slamnatim šeširom i sunčanim naočalama. Ovim je posebno istaknuo svoje jake noge. Uz to, istaknuo je i kako čita knjigu 'The Love of My Life' Rosie Walsh.