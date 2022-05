Gotovo 20 tisuća ljudi u Umagu pjevalo s Konstraktom 'In Corpore Sano'

Sea Star, prvi veliki festival u Hrvatskoj još od ljeta od 2019. započeo je sinoć u umaškoj laguni Stella Maris. Više od 19.000 posjetitelja iz više od 40 zemalja rijetko viđenom pozitivnom energijom i euforijom usporedivom s onom s najboljih partyja i koncerata ispunili su gotovo do kraja festivalski prostor i svjedočili nastupima po kojima će se zauvijek pamtiti ova noć.

Bilo da je u pitanju prvi solo koncert Konstrakte (a time i prvo koncertno izvođenje pjesme “In Corpore Sano”), njezino repanje u “Zovi čovika” s Vojkom V, energičan nastup Eurovizijskih pobjednika KALUSH Orchestra, koji su zapalili publiku pobjedničkom pjesmom “Stefania”, maestralni hit setovi Meduze, Topica, Adiel, Tijane i Insolate ili vrhunski hip hop / trap masterclass u režiji legendarnih Onyxa, Senidah, Kukusa, Stoke i Smoke Mardeljana prva noć Sea Stara donijela je nebrojene vrhunce i ispisala festivalsku povijest ovih prostora.

Na koju god stranu Stella Marisa da se krenulo, prema glavnoj Tesla pozornici, technom obojenoj Nautilus Areni, naelektriziranoj Electric Waves sceni ili najglasnijem Silent Octopusu festivalski prostor bio je ispunjen generacijom koja je jedva dočekala ponovo se okupiti. Doslovno trčanje mnogih prema ulazima, nakon što su preuzeli festivalsku narukvicu, najbolje pokazuje s koliko želje su ponovo htjeli biti dio ogromne festivalske zajednice. U moru izuzetnih emocija, jedan od najupečatljivijih momenata svakako je bio izlazak na Glavnu pozornicu mladog bračnog para, Ruskinje Marie i Ukrajinca Ilije koji su se prošlog tjedna vjenčali u Crnoj Gori i koji su bili posebni gosti festivala.

Vrata Sea Stara večeras će se ponovo otvoriti u 19:00. Program na Tesla pozornici započet će u 20:00 Ne-No DJ, nakon kojeg slijede omiljeni Buč Kesidi u 21:40, headlineri Dubioza Kolektiv u 22:50, Farrago u 00:30, dok će zadnja dva seta pripasti apsolutnom vrhu svjetske techno scene. Velika Amelie Lens svoj će nastup započeti u 02:00, a Umek će preuzeti pult od 04:00 do 06:00. Obližnju Nautilus Arenu u potpunosti će osvojiti regionalna trap reprezentacija. U 20:00 počinje Rasheed, u 21:00 Alokin, 22:05 Tam, a u 22:40 Muha. Trio Buntai na scenu se penje u 23:15, z++ u 00:20, Mimi Mercedez u 01:25, Bore Balboa i Grše u 02:30, a 30Zona u 03:35. Program će zatvoriti Trapless ekipa koja nastupa od 04:40. Electric Waves pozornicu će od 22:00, pa sve do kraja Closing partyja u nedjeljno podne držati DJ-i Marcel, Alex Rannero, Herya, IGZ i Makarun, dok će Silent Octopus svirati od 22:00 do 04:00.

