Tomislavu je pao mrak na oči kad se Marina počela derati na njega i uzvratio joj je: Pokupi svoje stvari i idi

Farmer Ivo jednu je damu mora poslati kući, ali to nije išlo glatko. ''Kato, ti si mi jako draga žena, ideš kao gazela i zgodna si djevojka. Branka, hvala ti puno, udat ćeš se sto puta jer si tako velika radnica. Gordana, svaka čast, sve najbolje. Ti si jako dobra žena, ali si mi draga jer si inteligentna'', rekao je Ivo djevojkama. Kad ga je Anita upitala koga će izbaciti, zamolio ju je da danas ne donese odluku već sutra. ''Dozvoli mi da sve dame idu sa mnom večeras pa ćemo sutra reći tko ide kući'', rekao je Ivo voditeljici Aniti, a ona mu je dala vremena do sutra ujutro.

Damir je svoje cure odveo u second-hand šoping, što na prvu nije dojmilo Nikitu, ali čim su ušli u dućan, htjela je isprobati sve Krunoslav je morao odlučiti tko odlazi s njegove farme, a čak je pustio i suzu na koju nisu sve djevojke jednako reagirale. ''Kruno je pustio suzu iz razloga što je kenjkavi muškarac'', rekla je Ines. ''Kruninim suzama ne vjerujem jer to je gluma'', oštro ga je osudila Goga. Kruno je objasnio da mu je uistinu teško jer su mu se sve djevojke svidjele. ''Moram priznati, emotivan sam. Nisam spavao cijelu noć, ali donio sam odluku'', objasnio je Kruno te Gogu zamolio da napusti farmu, što je rasplakalo čak i Irenu.

Kod Branka na imanju Ljubica i Dubravka su odlučile odmoriti od rada pa su zajedno zalegle na ljuljačku, ali Branko ih je brzo podignuo i rekao im da imaju još posla. ''Ako žena nema interesa da napravi nešto za tebe, onda nema interesa ni za tebe'', objasnio je Branko pa svoje dame odveo do svoje prijateljice koja radi prirodne sapune.

Marina i Samanta su pričale uz bazen dok su Stela i Tomislav razgovarali o Marini. ''Trebate poraditi na komunikaciji i ne možete se samo poprijeko gledati'', rekla je Stela Tomislavu dodajući da joj je ovo stresno. ''Meni je Tomislav puno puta rekao da me voli', rekla je Marina u kameru.

''Ja s njom ne želim imati ništa, niti prijateljstvo niti nju u svojoj kući'', rekao je Tomica Steli. Kad su se Stela i Marina srele u dvorištu, Marina je rekla kako se osjeća. ''Osjećam se kao neki uljez. Mrko me gleda, za mene je nedostupan i ne želi sa mnom razgovarati, ali dobro, čovjek se zaljubio''. Mirjana je spakirala svoj kofer, a Ruža je iskoristila priliku da je pita što misli, tko će ostati do kraja kod Milana na farmi. ''Ti si igračica, ti ćeš ostati do kraja'', rekla je Mirjana Ruži. ''Ja se Renate na neki način malo i bojim'', otkrila je Ruža kako se osjeća sad kad je ostala sama s Renatom.

''Malo mi je žao što idem, ali sad se moram prebaciti na svoj uobičajen život, i to je to, idemo dalje, sutra je novi dan'', zaključila je Mirjana. Najstariji farmer Ivo je neumorno želio da Gordana ostane do sutra ujutro, što je nju rasplakalo.''Ja nisam naviknula na ovakve situacije i odnose i željela bih odmah otići. Ja sad moram biti na fešti gdje mi se okreće želudac'', komentirala je Gordana.

Damir je svoje cure odlučio odvesti na karting te im je prezentirao kako se vozi taj miniauto. ''Nije mi to baš sjelo, to mi je nekako za djecu'', kazala je Nikita. ''Voljela bih Damira oprati na cesti'', rekla je Josephina te iznenadila Damira svojom borbenošću i fizičkom spremnošćuKrunoslav je Ireni i Ines dao grablje kako bi mu pomogle kad pokosi travu, a dobile su i instrukcije. Budući da su bile atraktivno i zavodljivo odjevene, Kruno je hvatao svaki trenutak kako bi dirao svoje cure dok im je pokazivao kako se kosi.

Marina je došla po odgovore i bez njih ne odlazi, ali budući da je Tomislav izbjegava, ona je odlučila poduzeti prvi korak pa je izbila svađa. ''Ja tebe volim, mi ćemo sve cure izbaciti, ti si moja zlatna djevojka, to si mi rekao'', rekla je Marina Tomislavu pred Stelom i Samantom te dodala da farmer nema hrabrosti. ''On uopće nije muškarac i treba mu posvetiti puno pažnje koja mu fali'', dodala je Marina.

''Kad se počela derati na mene, pao mi je mrak na oči. Pokvarila si mi dan'', rekao joj je Tomislav. ''Pokvarit ću ti svaki'', odvratila mu je Marina. ''Ne želim s njom imati nikakvog posla'', kazao je najmlađi farmer. ''Niti si zgodan, niti privlačan, niti si čovjek od riječi'', ljuta je bila Marina, a Tomislav je vikao na nju da pokupi svoje stvari i ode pa ga je na kraju Stela smirivala.

''Nisam osoba koja voli svađe i ovo nije bilo u redu ni s njene ni s njegove strane', mogli su to riješiti u četiri zida'', komentirala je poslije Stela. Milan je rekao kako je sretan što ga Ruža i Renata pipkaju, a sve troje su zajedno odmorili na krevetu. ''Ne znam koja je bolja. Renata je zgodnija, Ruža je malo niža, zdepastija'', rekao je Milan, koji je na kraju ostao sam na krevetu s Renatom u sobi. ''Meni možda treba malo duže kao dizelu da se zagrijem, ali kada dizel proradi bit će svega'', rekao je Milan zbog čega nije dotaknuo Renatu na krevetu.

''Ja ću reći Milanu da ti ostaneš, ne mogu ja slušati ove životinje preko noći, nisam cijelu noć spavala!'', rekla je Renata Ruži. Hoće li Renta uistinu otići, gledatelji će doznati sutra od 21.20 sati u novoj epizodi 'Ljubav je na selu'.

VIDEO Blanka Vlašić iznenadila obožavatelje fotografijom s vjenčanja