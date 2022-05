Samanta iz 'Ljubav je na selu' nasmijala je gledatelje komentarima o svađi Marine i Tomislava: 'Dajte curi emisiju'

Komentari natjecateljice Samante u emisiji ''Ljubav je na selu'' koja je promatrala svađu između Tomislava i Marine postali su hit na društvenim mrežama.

''Tomica je hiperventilirao'' i ''Napokon se nešto dešava, nije smorić'' samo je dio Samantinih komentara koji su nasmijali gledatelje te poručili kako ''treba dobiti svoju emisiju da valja fore'' te jedva čekaju novu epizodu u ponedjeljak kako bi čuli njezine komentare.

Do svađe je došlo kada je Marina došla po odgovore bez kojih nije željela otići, no budući da ju Tomislav izbjegava, stvari je uzela u svoje ruke.

Foto: RTL Screenshot/Facebook ''Ja tebe volim, mi ćemo sve cure izbaciti, ti si moja zlatna djevojka, to si mi rekao'', rekla je Marina Tomislavu pred Stelom i Samantom te dodala da farmer nema hrabrosti. ''On uopće nije muškarac i treba mu posvetiti puno pažnje koja mu fali'', dodala je Marina.

''Kad se počela derati na mene, pao mi je mrak na oči. Pokvarila si mi dan'', rekao joj je Tomislav. ''Pokvarit ću ti svaki'', odvratila mu je Marina. ''Ne želim s njom imati nikakvog posla'', kazao je najmlađi farmer. ''Niti si zgodan, niti privlačan, niti si čovjek od riječi'', ljuta je bila Marina, a Tomislav je vikao na nju da pokupi svoje stvari i ode pa ga je na kraju Stela smirivala, a Samantini komentari nakon drame nasmijali su gledatelje.

''Njezini komentari su hit'', ''Samantu treba ostaviti kao komentatoricu u narednim sezonama'', ''Njezini komentari su najjači, cura došla trolat, pobrat pare i briga ju'', ''Što ju više gledam, tj. Slušam, to više imam grčeve u trbuhu... on se uzrujao, počeo hiperventilirati... treba joj dati emisiju da valja fore'', ''Samanta je kraljica....nasmije me tako slatko da sada i ja jedva čekam drugu epizodu'', ''Samanti posla neće faliti'', samo je dio komentara.

VIDEO Blanka Vlašić iznenadila obožavatelje fotografijama s vjenčanja: 'Udala sam se i čekam bebu'