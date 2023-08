Gosti su kod Jadranke imali primjedbe na jabuku u francuskoj salati, a ni desert ih nije oduševio

TV kritika

Nova TV ne može seriju pustiti do kraja čak ni kada ima - samo 13 epizoda

Krenula je tako prošlog tjedna, u terminu između "In Magazina" i Dnevnika, nova turska serija "Sto godina čuda", nešto malo drugačijeg sadržaja o vojniku koji ima 130 godina i ne stari. Počelo se s emitiranjem u ponedjeljak, a završilo u petak. I to je to. Piši kući propalo.