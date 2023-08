Dva mjeseca prije nestanka Marijana iz BB-a je pisala prijateljici: Bojim se na što je još spreman

NOVO RAZDOBLJE

Neda Ukraden priznala što misli o tituli najseksi bake Balkana, te tko bi je najbolje glumio u filmu

- Mislim da zrelost donosi jedan ljepši, normalniji, miriniji život, sve to što je u mladost must be, must have. To kad si zreo da izvagaš, možeš da izvagaš i kažeš pa baš i ne moram ja to jel, kazala je Neda i dodala kako bi voljela da je u biografskom filmu glumi Nina Badrić.