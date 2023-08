Daniel Popović otkrio: 'Plagirala me svjetska zvijezda, prvi put u životu ću tužiti nekog'

Daniel Popović slavi 50 godina karijere. Priprema novi album, a upravo je snimio i videospot za novu pjesmu "Tijesan kaput". U razgovoru za Inmagazin prisjetio se nekih od najvećih uspjeha svoje karijere.

- Imao sam želju s "Tijesnim kaputom'' upozoriti na to da se mi svi na neki način u svojoj koži osjećamo tijesno i da ponekad želimo da pobjegnemo od svega, da damo duši prostora da pobjegne negdje drugdje i u ovoj pjesmi koja je balada, lijepa ljubavna pjesma koja govori upravo o tome, rekao je Daniel koji je nakon četvrtog mjesta na Euroviziji 1983. godine pokorio Europu.

Na europskim turnejama pratile su ga i sestre Barudžija. No, manje je poznato da je na jednoj od njih, Eleonoru zamijenila naša velika glazbena diva.

- S obzirom da je Eleonora bila u jednoj čudnoj vezi, njoj dečko više nije dozvoljavao da putuje po Europi, tako da je netko nju morao zamijeniti i tako je došla Doris na njezino mjesto, Doris Dragović, i stvarno je bila fenomenalna, engleski je fenomenalno govorila, svi su bili oduševljeni s njom gdje god smo bili, Švicarska, Njemačka, top of the top, prisjetio se. Otkrio je i kako mu je Lepa Brena napravila slatku osvetu jer ju je pobijedio na Jugoviziji.

Naime, na snimanju videospota za Jugoslovenku, helikopterom su ga spustili na crnogorski Durmitor i namjerno ga ostavili samog među vukovima.

- Ti samo maši i gotovo, spustimo se i idemo nazad. No međutim oni nestadoše, nema ih. I sad se mislim what. To je žestoka divljina, i u jednom trenutku nakon tri sata konačno helikopter dođe, preleti , ja sam misli, da je netko drugi, pa sam trčao po polju ko blesav, i oni kad su se spustili dolje, hvala Bogu bili su bili oni, kažu, super si to odglumio, prisjetio se.

Daniel je slučajno nedavno otkrio da melodija velikog hita Weekenda "Save your tears" podsjeća na njegovu pjesmu "Znam da ti si ta" iz ranih 90-ih. Prvi put u životu, odlučio se na tužbu za plagijat.

- Angažirali smo jednu odvjetničku kancelariju, jednu diskografsku kuću koja će na neki način postati ownwership ove pjesme da bi mogli dalje nastaviti s tim, tako da taj je ugovor već u pripremi. Potpisat će se i onda se ide u akciju. Pa, što bude!, zaključio je.

VIDEO Omiljeni TV kuhar Melkior Bašić otkrio je Nevenu Ciganoviću zanimljive detalje o svojem životu