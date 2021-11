Glumački svijet u šoku! Iznenada preminuo glumac poznat po komedijama, imao je tek 28 godina

Mladi glumac Joey Morgan imao je tek 28 godina kada je iznenada preminuo u nedjelju ujutro, a tužnu vijest potvrdio je glumčev menadžer američkim medijima.

"Joey Morgan je preminuo u nedjelju rano ujutro. Bio je to šok koji je uništio sve nas koji smo ga voljeli. Jako će nam nedostajati. Nadamo se da svi shvaćaju koliko je to bolno za njegove voljene i da mogu poštivati granice i dopustiti im da privatno tuguju”, rekao je. Uzrok smrti nije naveden.

Morgan je inače najpoznatiji kao glumac iz komedija poput 'Scouts Guide to the Zombie Apocalypse', 'Flower' i 'Compadres'.

A koliko je bio voljen i cijenjen glumac govori i činjenica da se redatelj filma 'Scouts Guide to the Zombie Apocalypse' Christopher Landon odmah oglasio na Twitteru kako bi mu odao počast.

"Joey Morgan je ušao u moj život prije gotovo 9 godina kada sam radio Scouts Guide to the Zombie Apocalypse. Bio je tih, zabavan, inteligentan i zamišljen. A kad su se kamere krenule, bio je magnetičan. Danas je preminuo i vijest je srceparajuća. Čast mi je što sam ga poznavao", napisao je Landon na Twitteru.

Joey Morgan came into my life nearly 9 years ago when I made Scouts. He was quiet, funny, intelligent and thoughtful. And when the cameras rolled he was magnetic. He passed today and the news is heartbreaking. I am honored to have known him. 💔 pic.twitter.com/53GQ0r0YYB