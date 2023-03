Glumac iz 'Uvoda u anatomiju' najavio iznenadnu mirovinu: 'Hejteri su pobijedili, ne da mi se više'

Američki glumac Isaiah Washington (59) odlučio se na preuranjenu mirovinu, a iznenadnu vijest objavio je na svom Twitter profilu. Glumac najpoznatiji po ulozi doktora Prestona Burkea u TV seriji "Uvod u anatomiju" u podužoj objavi napisao je da je "umoran od navlačenja" te da su njegovi "hejteri pobijedili".

- Teška srca ovo pišem, ali opet mi pada kamen sa srca jer najavljujem da ću otići u prijevremenu glumačku mirovinu. Oni koji me prate ovdje na Twitteru još od 2011. godine znaju da sam se hrabro borio, ali čini se da su hejteri, provokatori i idioti pobijedili. Nisam više zainteresiran za prepirke, ne da mi se više navlačiti, nisam zainteresiran za politiku ili bilo kakve podlosti. Sada ću putovati ovom prekrasnom zemljom, prije nego što padne u ruke socijalistima i komunistima - napisao je Washington i potom zahvalio fanovima i poručio im da će ga uskoro moći gledati u njegovom posljednjem filmu.

- Čini se da bi Corsicana mogla biti posljednji film u kojem ćete me gledati kao glumca. I samo da znate, objavljivat ću tu i tamo slike i neke svoje dogodovštine, ali do tada budite mi dobri. Pozdrav - zaključio je bivši glumac.

Inače, Washington je glumio u prve tri sezone popularne serije, a izbačen je iz scenarija nakon njegovih homofobnih izjava o kolegi T.R. Knightu (49) koji je u seriji utjelovio Georgea O. Malleya. U raspravi s kolegom Patrickom Dempseyom (57) koji je glumio Dereka Shepherda, podrugljivo je komentirao Knjightovu homoseksualnost, a rasprava je brzo izašla u javnost. Nakon toga, Knight, koji nije bio prisutan na setu u to vrijeme, bio je prisiljen priznati javnosti da je gay.

Iako je isprva poricao da je uvrijedio Knighta, kasnije je priznao da se to ipak dogodilo i ispričao se. Washington se vratio tek u desetoj sezoni serije gdje je imao jednu epizodnu ulogu.

No, njegove izjave već su mu tada zapečatile karijeru koja nakon toga nije bila sjajna. Glumio je uglavnom u niskobudžetnim filmovima i serijama, a zapaženiju ulogu imao je jedino u seriji "The 100" od 2014. do 2018. godine.

