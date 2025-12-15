Glumac iz hit-serije imao je 172 kg, danas je neprepoznatljiv: 'Hrana je bila moj otrov, gubitak težine spasio mi je život'

Billy Gardell stekao je svjetsku slavu ulogom Mikea Bigfsa u hit seriji "Mike i Molly", gdje je uz Melissu McCarthy glumio simpatičnog policajca koji se bori s viškom kilograma. Ta uloga, kako je sam rekao, promijenila mu je život, no istovremeno je učvrstila njegov imidž "velikog dečka" u Hollywoodu. U to vrijeme njegova je težina iznosila oko 158 kilograma, no godinama kasnije dosegla je alarmantnih 172 kilograma. Danas je Gardell gotovo neprepoznatljiv. Njegova borba nije bila samo ona na ekranu; bila je to stvarna, životna bitka koju je napokon odlučio dobiti, shvativši da mu o tome ovisi budućnost. Njegova transformacija nije se dogodila preko noći, već je rezultat bolne spoznaje, teške odluke i nevjerojatne discipline koja mu je na kraju spasila život.

Billy Gardell arriving to "May Contain Nuts a Night of Comedy" benefitting WeSPARK Cancer Support Center at the Skirball Cultural Center on October 15, 2025 in Los Angeles, Ca.

Prijelomni trenutak dogodio se tijekom pandemije koronavirusa 2020. godine. Dok je svijet strahovao od nepoznatog virusa, Gardell se suočio s vlastitom, vrlo konkretnom listom opasnosti. "Kada je stigao prvi val i kada su objavili popis visokorizičnih stanja, imao sam ih sve", prisjetio se glumac u intervjuu za People. "Pretilost, apneja u snu, pušač, dijabetes tipa 2, astma... Bila je to savršena oluja." Uz loše krvne nalaze, povišen tlak i sve teže kretanje, strah je postao njegov najveći motivator. "Postao sam toliko velik i nepokretan da me boljelo i samo stajanje. To je bilo dovoljno da me prestraši i natjera da kažem: 'Bilo kako bilo, moram se promijeniti'", iskreno je priznao.

U srpnju 2021. godine, nakon što je nekoliko puta odustajao od te odluke, podvrgnuo se barijatrijskoj operaciji. Ipak, neprestano naglašava kako operacija nije čarobni štapić, već samo početak mukotrpnog puta. "U jednom trenutku vam jednostavno dosadi biti bolestan i umoran. Trebalo mi je nešto drastično, ali to nije moglo doći dok nisam bio spreman predati se činjenici da ću, čak i uz operaciju, morati promijeniti svoj način razmišljanja", objasnio je. Gardell je morao iz temelja promijeniti svoj odnos s hranom, koji je bio duboko ukorijenjen u emocionalnim problemima. Shvatio je da operacija može promijeniti tijelo, ali um mora promijeniti sam, a to je bio najteži dio posla.

Glavni pokretač njegove nevjerojatne promjene bila je njegova obitelj – supruga Patty i sin Will. Želja da bude tu za njih i postavi zdrav primjer svom sinu dala mu je snagu koju prije nije imao. "Oni žele da budem duže tu, Bog ih blagoslovio. Kada čovjek zna za što se bori, sposoban je učiniti nevjerojatne stvari. A njih dvoje su vrijedni borbe", emotivno je podijelio. "Dođete do 50. i počnete računati, ako poživim još 25 godina, on će imati 40... Želim biti tu za njega. Bio sam mu dobar primjer u mnogim stvarima, ali osjećam da nisam bio dobar primjer zdravlja. Želim da to vidi, da nikad nije kasno i da, ako ste voljni raditi nešto dan po dan, možete promijeniti bilo što."

Gardellov kompliciran odnos s hranom započeo je u djetinjstvu, nakon razvoda roditelja i života s nasilnim očuhom. Hrana je postala njegov štit. "Počeo sam se debljati... Dobio sam batina, a kad se to dogodi, morate se zaštititi", ispričao je, dodavši kako je višak kilograma nosio kao "zaštitni oklop". Taj oklop nosio je gotovo 40 godina, dugo nakon što je opasnost prošla. "Hranom sam liječio svoje emocije i strahove, ali sam njome i slavio pobjede. Jedete da biste potisnuli osjećaje kad su loši ili ih pojačali kad su dobri, a obje te stvari su otrovne tablete", objasnio je. Ključni dio njegovog oporavka bio je prekinuti tu emocionalnu vezu i početi gledati na hranu isključivo kao na gorivo za tijelo.

Danas Gardell živi potpuno drugačijim životom, a njegova se težina kreće između 95 i 97 kilograma. Njegov dijabetes tipa 2 je nestao, a puls u mirovanju pao je sa 113 na 68. Pridržava se stroge rutine koja uključuje obroke bogate proteinima i povrćem, pije više od dvije litre vode dnevno, uzima vitamine i redovito vježba. Iako si povremeno dopusti pokoji zalogaj pizze ili kolača, ključ je u umjerenosti. Najveću radost pronalazi u malim stvarima koje su mu prije bile nezamislive. "Sada mogu letjeti u srednjem sjedalu u avionu! Za krupnu osobu to je kao jednorog. I znam da zvuči smiješno, ali mogu ući u trgovinu i kupiti majicu s police. To mi donosi toliko radosti da ne mogu ni opisati", zaključio je glumac.