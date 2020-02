Gabriel Byrne kao idealna reklama za seriju o kriminalu

Vjerojatno nema ozbiljnijeg ljubitelja dobrih televizijskih serija a da nije čuo za Roberta Saviana i njegovu “Gomorru”. Serija je to o napuljskoj kriminalnoj organizaciji Camorra koju je Saviano opisao u svojoj istoimenoj knjizi, prema kojoj je onda snimljena vjerojatno najgledanija talijanska serija svih vremena. Saviano je bio jedan od scenarista za seriju kojoj je predložak bila njegova knjiga.

Serija je bila popularna ne samo na talijanskom poluotoku već i u cijelom svijetu, pa tako i kod nas. Jasno, njegovo istraživanje i objava knjige nije prošla bez problema pa je tako već 2006. godine, a imao je u to vrijeme 27 godina, primio i prve prijetnje smrću.

Od tada živi pod policijskom zaštitom. No, to ga nije spriječilo da se i dalje pojavljuje u medijima i objavljuje svoje saznanja u talijanskim tiskovinama l’Espresso i La Repubblica, ali i u američkim globalno utjecajnim novinama kao što su The Washington Post i The New York Times, u britanskom tjedniku Time, njemačkim listovima Die Zeit i Der Spiegel te nizu drugih svjetskih publikacija.

Nije stoga čudno što se Savianu dive u cijelom svijetu te što ga hvale i takvi pisci kao što je Umberto Eco. Svako njegovo novo djelo, pa onda i serija ili film snimljen po njemu, nađe se pod povećalom javnosti izazivajući golem interes. Čak i u negativnom smislu. Primjerice, Saviana se i u slučaju “Gomorre” i u slučaju “ZeoZeroZero” optuživalo za plagiranje, odnosno neovlašteno doslovno korištenje dijelova novinskih članaka koji su mu poslužili kao izvori, pa čak i Wikipedije. No, to ipak ne umanjuje značenje njegovih knjiga jer tome svjedoče i događaji koji su nakon njihove objave slijedili. Sada je pred nama “NulaNulaNula” (“ZeroZeroZero”) što je ime serije pod kojim se u nas prikazuje na HBO-ovim platformama, a koja je nastala u produkciji Amazona i Skya. Priča je to o organiziranom kriminalu, ali gledano iz drugog kuta koji nosi možda i dalekosežnije posljedice. A to su poslovne sfere, utjecaji i interesi koji ciljaju unosnu trgovinu kokainom. Saviano se u njoj bavi kretanjem pošiljki kokaina preko kontinenata, a onda i utjecajem toga prljavog novca na svjetske financije.

Kako već znamo iz slučajeva kolumbijskih i meksičkih kartela, prihod od trgovine drogom, pogotovo kokainom, doista je takav da može ozbiljno utjecati čak i na druga legalna financijska tržišta. Što “ZeroZeroZero”, odnosno oznaka 000 zapravo znači? Riječ je o 100-postotno čistom kokainu, dakle onome najveće kvalitete. Da je tema kokaina atraktivna, znamo i mi jer su neka recentna istraživanja pokazala kako u Zagrebu potrošnja ove droge koja se ušmrkava raste eksponencijalno. Tako onaj tko ozbiljnije količine kokaina uspije dostaviti iz zemalja u kojima se proizvodi na lukrativna tržišta poput europskoga, gdje je barem 13 milijuna ljudi jednom u životu probalo kokain, zarađuje doslovno milijarde eura godišnje.

U prve dvije emitirane epizode serije “ZeroZeroZero” upoznajemo tri glavne grupe koje se bore za ostvarenje svojih interesa u trgovini najšire distribuiranom robom na svijetu – kokainom. To su kalabrijska mafijaška organizacija Ndrangheta, meksički karteli, ali i poslovni ljudi. Borba je to za prevlast nad prijevoznim rutama kojima kokain putuje od mjesta gdje ga se kupuje pa do krajnjeg korisnika. Jedan je od tih biznismena Edward Lynwood, kojega tumači veliki Gabriel Byrne. On je logističar koji prevozi stotine kontejnera iz Amerike u Europu. Jasno, u nekima je od tih kontejnera kokain.

Od njegova “posla” ne mogu umaći ni kći mu Emma, koju tumači Andrea Riseborough, koju znamo iz Black Mirrora, te sin Chris, kojega glumi Dan DeHaan (znamo ga iz “Valeriana”). Sve to, dakako, ne bi moglo bez policije, koja je ovdje meksička specijalna jedinica u lovu na narkodilere. Izgleda kako je trend da se u serije visokoprofilne glumce uzima na dvije epizode, pa tako i Gabriela Byrnea gledamo samo toliko, odnosno dok njegov lik ne pogine od policijskog metka na ometenom sastanku s Meksikancima nakon što mu Ndrangheta, odnosno njezin reaktivirani šef Don Minu ne plati.

No, i Don Minu ima konkurenciju, a ona nije baš očekivan, jer je riječ o njegovim unucima koji ga ometanjem poslovanja s Lynwoodovima nastoje staviti u tešku poziciju. Slojevitu priču o trgovini kokainom iz knjige očito je teško prenijeti na ekran pa ćemo vidjeti koliko se u tih osam epizoda u tome uspjelo. No, ovom rečenicom naznačili smo kako seriju vrijedi pogledati. Ide na HBO GO, svake subote po dvije epizode.