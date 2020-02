Ovo je sve iznenadilo! Bivši natjecatelj 'Voicea' predstavljat će Njemačku na Eurosongu

Hey guys, I am beyond excited to finally share the big news: I am going to represent Germany in the Eurovision Song Contest with my brand new single “Violent Thing” this year. 😊 This is such a great honor and I am incredibly grateful to have this opportunity. I cannot wait to be on stage and sing my heart out for you! You can now listen to my song and watch my music video “Violent Thing”. 🎬🎧 DE 🇩🇪 Hey zusammen, ich bin überglücklich, euch endlich die große Neuigkeit zu erzählen: Ich werde Deutschland beim diesjährigen Eurovision Song Contest mit meiner brandneuen Single “Violent Thing” vertreten. 😊 Das ist wirklich eine riesengroße Ehre für mich und ich kann’s nicht erwarten auf der Bühne zu stehen und alles für euch zu geben! Ihr könnt euch meinen Song “Violent Thing” jetzt anhören und das Video bei Youtube ansehen. 🎬🎧 ➡ umg.lnk.to/ViolentThing #eurovisionsongcontest #esc2020 #violentthing

