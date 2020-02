Zrinka Cvitešić objavila sretnu vijest: 'Kad se male ruke slože'

Kao dijete sam obozavala film “Vlak u snijegu”.I bila je ta pjesmica u njemu,koju sam od svih do danas nekako najvise upamtila. A isla je nekako ovako: Kad se male ruke sloze, Sve se moze,sve se moze! Kad se mnogo malih složi, tad se snaga stoput množi, A to znači da smo jači, kad se skupimo u zbor. U medjuvremenu su se eto nekako nakupile i neke godine,tocnije 40 ih je pred vratima. I kako zivot ide, tako mi sve jasniji i vazniji postaju ti stihovi iz te djecje pjesmice.... Svaka nagrada u mom zivotu,kao i svaki uspjeh,nikada nije bila rezultat samo mog rada,uvijek je iza toga stajala vojska ljudi. Ljudi koji su nesebicno davali svoje znanje i iskustvo i s kojima si zajedno disao,zivio, ucio i rastao i na kraju uspio dosegnuti visinu. Na ZAJEDNO je naglasak. Ali moci dati,moci pomoci,moci vidjeti izvan onog “ja” i “moje” nije lako. Covjek mora biti potpuno lisen ega,zadovoljan sobom i svojim zivotom i mora moci zeljeti i sanjati neko opce dobro,neko vece dobro,ne samo ono svoje. I mora biti svjestan da je samo mali dio tog velikog kotaca koji pokrece svemir.... Sinoc su se eto dogodile neke velike nagrade,na kojima pise moje ime. Neke nagrade koje su malo draze od onih koje obicno primam,jer nisu nagrada za posao,nego za dusu. Pisalo je moje ime ali opet,iza njega stoji vojska.Vojska ljudi koji dijele istu ljubav. Ljudi koji imaju isti cilj.Ljudi koji su nesebicno i s osmijehom uvijek tu.Ljudi koji su dali svoje “male ruke” iz mog “Vlaka u snijegu”.... Hvala gospodinu Sinaju Bulimbasicu sto nas vodi,gura i spaja na Maslina Split. Hvala mom susjedu Nikici i uljari Selcanka na vrhunskom tretmanu. Hvala jednom i jedinom Toma Makjanić ,MMuje Hvar, na njemu,bas takvom kakav je.Jer maslinu zivi.Jer vidi najdalje od svih nas i sve nas sa sobom vuce. Hvala Antun Poljanić ,Poljanic vinarija Peljesac,na svakoj odgovorenoj poruci u bilo koje doba dana i noci,jer pitanja je bilooooo....🙂 Hvala svima mojima koji smo u tim nasim maslinama od pocetka.Znate koji ste. Zbog vas se OPG i zove Familia. I na kraju ponizno i zahvalno se klanjam prirodi i svemu sto nam daje...🌿 #olives #dalmatian #maslina2020 #champion #oliveoil #croatia #island #brac #opgfamiliazrinkacvitesic

