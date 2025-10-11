Frontmen britanskog benda uoči zagrebačkog koncerta: 'Nismo ni sanjali da ćemo svirati na ovakvim lijepim mjestima'

Jedan od najomiljenijih britanskih bendova s početka stoljeća Starsailor ove godine bilježi impresivnih 25 godina glazbene karijere. Bend koji je osvojio srca brojnih fanova diljem svijeta dolazi 17. listopada u Zagreb, donoseći sa sobom bogatu uspješnicu i nezaboravan glazbeni doživljaj. Uoči tog posebnog koncerta, razgovarali smo s Jamesom Walshom o refleksiji na dosadašnji put, emotivnim trenucima, te o planovima koji čekaju Starsailor u budućnosti.

Vaš zagrebački koncert 17. listopada dio je proslave 25. obljetnice Starsailora. Što obožavatelji mogu očekivati od nastupa?

Prisjetit ćemo se proteklih 25 godina s pjesmama sa svih albuma, ali naglasak će biti na našim najuspješnijim ‘Love Is Here’ i ‘Silence Is Easy’.

Kada se osvrnete na četvrt stoljeća zajedništva, kakav je osjećaj dosegnuti ovaj važan trenutak kao bend? Osjećaj je nevjerojatan. Oduvijek nam je bila ambicija da nam glazba postane karijera, ali nismo mogli ni sanjati da će nas dovesti na prelijepa mjesta poput Zagreba.

Mnogi obožavatelji još pamte rane hitove poput "Alcoholic" i "Silence Is Easy." Koja vam danas pjesma ima najdublje osobno značenje?

"Good Souls" mi i dalje ima posebno značenje. Držite prijatelje blizu i cijenite njihovu ulogu u životu.

Tijekom 25 godina, koji vam je najneočekivaniji ili najnezaboravniji trenutak na pozornici ili izvan nje? Sjećam se kada je Michael Stipe došao u našu garderobu u Dublinu. To je bilo prilično nevjerojatno.

Imate li neočekivanih susreta ili priča s obožavateljima koje su vam ostale u pamćenju? Kad smo prvi put otišli u Meksiko, reakcija je bila nevjerojatna. To je bila najbolja dobrodošlica koju smo imali.

Koje je najneobičnije mjesto na kojem ste ikada nastupali i kako je to utjecalo na vaše iskustvo? Svirali smo na vrhu planine u Švicarskoj do koje se moralo doći žičarom. U Zermattu. Bilo je spektakularno.

Kako su se vaše pisanje pjesama i zvuk promijenili od prvog albuma?

Mislim da su teme pjesama evoluirale tako da danas odražavaju život 45-godišnjaka, za razliku od 20-godišnjaka. Nadam se da se to iskustvo osjeti i u glazbi.

Smatrate li da današnja glazbena industrija olakšava ili otežava uspjeh benda poput Starsailora u odnosu na 2000. godinu?

Rekao bih pomalo jedno i drugo. U nekim je aspektima lakše ostaviti dojam jer su društvene mreže jako moćne, pa kad pjesma postane hit, može se proširiti nevjerojatno brzo. Ali puno je teže održati taj uspjeh. Više nema glazbenih TV emisija ili medija na koje su svi "priključeni", kao nekada. Ne postoje veliki glazbeni showovi kao Top Of The Pops ili časopisi poput NME-a.

Koju je ulogu igrao razvoj društvenih mreža u povezivanju s obožavateljima u odnosu na rane dane Starsailora? Društvene mreže imaju veliku ulogu u posljednje vrijeme. Kad je internet tek započeo, izbjegavali smo forume, misleći da se trebamo usredotočiti isključivo na glazbu. Požalili smo što ih nismo više iskoristili, jer neposredan odnos s fanovima sada je sve važniji za nastavak uspjeha.

Koji su vas izvođači ili bendovi u posljednje vrijeme inspirirali? Bon Iver (Justin Vernon). Stalno traži nove načine za širenje kreativnosti i surađuje s nevjerojatnim ljudima. Jako mi se sviđa i Adrienne Lenker.

Nakon obilježavanja ove obljetnice, što slijedi za Starsailor – nova glazba, turneje, iznenađenja za obožavatelje? Radit ćemo na novim pjesmama i nadamo se održati više nastupa sa gudačkom sekcijom.